INAH anuncia inicio de trabajos para rehabilitar el Museo de Sitio y el Museo del Valle en Tehuacán

Tehuacán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció el reinicio de trabajos de rehabilitación en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Ndachjian, ubicada en San Diego Chalma, y en el Museo del Valle del Complejo Cultural El Carmen, espacios que reabrirán al público en 2026.

Jesús Martínez Arvizu, director de Museos del INAH, informó que ambos recintos permanecen cerrados desde el sismo de 2017, cuando sufrieron diversos daños estructurales que impidieron exhibir las piezas arqueológicas halladas en la zona.

Miguel Ángel Trinidad Meléndez, director de exposiciones del instituto, dio a conocer además dos proyectos de museos comunitarios para el municipio: uno en el Complejo Cultural El Carmen y otro en la junta auxiliar Santa Ana Teloxtoc, donde recientemente especialistas analizaron posibles huellas de dinosaurio y otros hallazgos fósiles.

La rehabilitación permitirá que las piezas de importancia arqueológica encontradas en Ndachjian puedan ser exhibidas nuevamente, después de nueve años de permanecer resguardadas debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.