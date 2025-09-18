Jueves, septiembre 18, 2025
NoticiasEstado

INAH anuncia inicio de trabajos para rehabilitar el Museo de Sitio y el Museo del Valle en Tehuacán

El Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Ndachjian permanece cerrado desde el sismo de 2017. Foto: Archivo
El Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Ndachjian permanece cerrado desde el sismo de 2017. Foto: Archivo
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció el reinicio de trabajos de rehabilitación en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Ndachjian, ubicada en San Diego Chalma, y en el Museo del Valle del Complejo Cultural El Carmen, espacios que reabrirán al público en 2026.

Jesús Martínez Arvizu, director de Museos del INAH, informó que ambos recintos permanecen cerrados desde el sismo de 2017, cuando sufrieron diversos daños estructurales que impidieron exhibir las piezas arqueológicas halladas en la zona.

Miguel Ángel Trinidad Meléndez, director de exposiciones del instituto, dio a conocer además dos proyectos de museos comunitarios para el municipio: uno en el Complejo Cultural El Carmen y otro en la junta auxiliar Santa Ana Teloxtoc, donde recientemente especialistas analizaron posibles huellas de dinosaurio y otros hallazgos fósiles.

La rehabilitación permitirá que las piezas de importancia arqueológica encontradas en Ndachjian puedan ser exhibidas nuevamente, después de nueve años de permanecer resguardadas debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Temas

Más noticias

Internacional

EU vuelve a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU llamado de cese al fuego en Gaza

La Jornada -
Nueva York. Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en...
Nacional

Recibe Sheinbaum al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la puerta de honor de Palacio Nacional

La Jornada -
Ciudad de México. En medio de algunos gritos aislados de “repudio” a la “farsa judicial” de algunas personas que se encontraban en el Zócalo,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ventana arqueológica en el cerro de San Miguel: Atlixco revela su pasado milenario: autoridades locales

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En lo más alto del cerro de San Miguel, guardián pétreo de este Pueblo Mágico, se erige ahora una ventana arqueológica: un umbral...

Tehuacán a la espera de que el INAH valide huellas de dinosaurio halladas en Teloxtoc

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.  Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudió a Santa Ana Teloxtoc, junta auxiliar de Tehuacán, para realizar una inspección a...

Cavapac urge rescatar zonas arqueológicas de pueblos fundadores de la ciudad de Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (Cavapac) pidió que se priorice, desde los ámbitos cultural y gubernamental, el rescate y la revaloración...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025