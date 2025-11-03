INAH atiende llamado de Museos Puebla para restaurar obra de Zendejas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabaja en identificar el estado de conservación de la pintura del coro del ex convento de Santa Rosa que fue hecha por el artista novohispano Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1815), que desde 1999, tras el sismo de junio de ese año, está embodegada y en riesgo de perderse.

Dicha acción, se dio luego de que Josefina Farfán Ortega, directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, llamara a Gustavo Donnadieu Cervantes, actual titular del Centro del en Puebla, a atender una solicitud de rescate de esta obra que es considerada una de las más importantes del siglo XVIII angelopolitano, pues representa un “teatro pictórico”, según han descrito especialistas.

Durante una entrevista, Gustavo Donnadieu confirmó que ya había sostenido una reunión con Josefina Farfán, luego de que la funcionara estatal solicitará establecer comunicación con él, como nuevo titular del INAH Puebla, tras la salida de Manuel Villarruel Vázquez, con quien no se concretó algún proyecto de rescate.

“Ya tuvimos un acercamiento con la directora de museos, fue muy positivo y construimos buenos acuerdos para atender esta pintura y otros temas más que tenemos en la agenda tanto el INAH como Museos Puebla”, externó el funcionario federal.

Expuso que, como primer paso, el INAH trabaja en identificar el estado de conservación de la pintura novohispana, para que con ello el gobierno del estado y el instituto mismo puedan comenzar a elaborar el proyecto de intervención y una vez identificados los procesos que se necesitan atender, se pueda ya restaurar la obra, acción que estará en manos del OPD Museos Puebla.

“La intención de nosotros como instituto y eso a través de las pláticas que hemos tenido con la coordinadora de Restauración allá en Ciudad de México -en las oficinas centrales del INAH-, es atenderla localmente”, confió Donnadieu Cervantes.

Continuó que, si no hubiera las condiciones técnicas y/o humanas para su abordaje se “tendría que analizar, consensar y platicar” con la comunidad, para que, en común acuerdo, se pueda atender en otro espacio, no obstante, la búsqueda es hacer el trabajo de manera local.

En ese sentido, al hablar sobre los bienes muebles que también han sido afectados por los fenómenos naturales como los sismos, el titular del Centro INAH Puebla dijo que en coordinación con el director general del instituto Joel Omar Vázquez Herrera se están trazando las nuevas rutas de atención de 2026, para atender el renglón.

Destaca que, como ha descrito el historiador del arte Alejandro Julián Andrade Campos, la pintura del coro del convento de Santa Rosa es “la más grande empresa pictórica hecha por Zendejas”. Para el actual profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, la pintura es considerada un “teatro pictórico”, en el que se representa la escenificación de la gloria, teniendo como centro focal a María, arcángeles, evangelistas, apóstoles y otros personajes como Adán y Eva, así como santos dominicos. “Lo que se ve es la creación de un teatro artificial a partir del cual las monjas pudieran compartir esa visión beatifica de su fundadora dentro del espacio reservado para la oración que es el coro”, refirió en una entrevista anterior.

Dicha pieza se concibe como “un artefacto sensorial vinculado a la oración, un telón por el cual las religiosas podían ser elevadas a la gloria”, pues en el momento en el que “las monjas entonaban alabanzas, el cielo cobraba vida a través del sonido, pues los ángeles tocaban música ejecutada por los instrumentos del convento y sus voces eran audibles a través del préstamo sonoro que hacían las religiosas”.

Así, la vinculación de sonido, música y pintura lograban un efecto total de activación de la pieza con una sensación inmersiva lograda por el pintor Zendejas. La obra fue considerada un parteaguas para el artista, quien a su muerte el 20 de marzo de 1815 decidió ser enterrado en el convento de Santa Rosa, para que sus restos mortales descansaran cerca de su más grande obra.