A sus 81 años, es tiempo que el INAH cambie y deje su actitud defensiva: Diego Prieto

A sus 81 años el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debe dejar una actitud defensiva, para proponer debates pertinentes en esta época de transformaciones, afirmó su director Diego Prieto Hernández. Acotó que en esto cabe la discusión en torno a la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, expedida en 1972, en búsqueda de mecanismos que refuercen y amplíen lo concerniente a la protección del legado construido.

“Atrevámonos a cambiar, asumamos el desafío del momento que vive México, ahora que como institución podemos plantear iniciativas propias, partiendo del reconocimiento de lo mucho que se ha transformado el propio INAH y los retos que tiene por afrontar.

“Somos un organismo fuerte, que se apoya en una doble estructura: las áreas sustantivas que comprenden coordinaciones, direcciones y escuelas de carácter nacional; y una cobertura territorial envidiable a través de sus centros estatales”, dijo el funcionario estatal.



Acotó que, en cada entidad, en sus centros regionales, el INAH cuenta con decenas de arquitectos que son quienes, muchas veces, se enfrentan a la problemática de la preservación y la protección de los valores, no sólo de las Zonas de Monumentos Históricos sino, en general, de la arquitectura y el urbanismo vernáculos.

“Ellos son los brazos, las piernas, los ojos, el cerebro, sin los cuales el impacto en el actuar de nuestra institución sería muy estrecho”, expresó el antropólogo de formación.

Prieto Hernández dijo que, como la propia secretaria de Cultura del gobierno de México, Alejandra Frausto, lo hizo en la reciente Reunión Nacional de Centros INAH, “ya se tiene planteada la necesidad de revisar el tratamiento del patrimonio artístico”.

Por tanto, añadió que probablemente y de manera transitoria, se suscribirá un convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la idea de recuperar la complementariedad de estos dos institutos.

Reiteró que las propuestas no deben quedar en eso, y el INAH y sus investigadores deben “entrarle” al tema de cómo van a procurar no sólo el patrimonio artístico, sino también el patrimonio industrial y el del siglo que corre. “Hablamos de una serie de vertientes que no estaban en el panorama de los años 70, cuando se promulgó la Ley Federal en la materia”, completó.

Punto aparte es la sistematización de los criterios, lineamientos y estrategias en lo que respecta a la conservación de las Zonas de Monumentos Históricos. En palabras del antropólogo, eso requerirá dar un mayor impulso al Consejo Nacional que revisa los proyectos que pretenden incidir en estos espacios; y dar seguimiento a la creación del reglamento de la Ley Orgánica del INAH, otro asunto que no puede seguirse postergando.

En su oportunidad, el doctor en Historia e investigador de la UNAM, Alfredo Ávila Rueda, volvió a la necesidad de que el INAH cuente con mayor presupuesto para llevar avante sus misiones: la investigación, conservación y protección del patrimonio cultural mexicano.

Asimismo, se pronunció por hacer a un lado los “rigorismos” asentados en la citada legislación, cuestionarlos y reflexionarlos, “para incluir nuevas definiciones, que no obedezcan necesariamente a estrechos márgenes temporales”.