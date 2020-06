Para el director General del INAH, la “mancha” de corrupción en el instituto en Puebla la encabeza Sergio Vergara

Para el director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, la “mancha” por temas de corrupción en Puebla tiene nombre y apellido, se trata del perito Sergio Vergara Berdejo, quien fue gerente del Centro Histórico y ahora ostenta la dirección del Consejo de la Crónica en el estado.

Así lo señaló de manera contundente en un audio que fue entregado a esta casa editorial, a raíz de los conflictos suscitados al interior del Centro INAH-Puebla por las denuncias de corrupción en el proyecto de reconstrucción de 621 edificios históricos afectados por el sismo de 2017 y la abrupta salida de su titular Ambrosio Guzmán Álvarez.

La conversación ocurrió la tarde del lunes 15 de junio, en vísperas a la supuesta renuncia al cargo de Guzmán Álvarez, quien haría pública su salida de manera voluntaria.

-Buenas tardes señor director, disculpe pero venía manejando y el teléfono estaba hasta atrás. A la orden –responde Ambrosio Guzmán (AG) a una llamada telefónica de Diego Prieto (DP).

Le pido que procedemos las cosas con mucha institucionalidad, claridad y entereza. Se lo digo porque le llegaron versiones al director del Museo, en el sentido que usted iba dar las razones por las que no se iba a salir de la Dirección del INAH Puebla. No, no. Nada más para que quedemos claro. La idea es que yo voy a destacar las contribuciones que hizo para enderezar la tarea institucional del INAH en Puebla, por supuesto que voy a destacar la importancia de una nueva etapa que se abre con la entrada de Ambrosio Guzmán que tiene que ver con el acercamiento a grupos defensores del patrimonio cultural, a la gente que se ha arriesgado en la defensa del patrimonio edificado, del Centro Histórico, del patrimonio arqueológico en Cholula, aún frente a gobiernos atrabiliarios.

“Pero lo que sí me parece muy importante es que aseguramos tranquilidad, claridad y conducción. Vamos a trabajar en un proceso que nos permita enderezar esa idea que el INAH es una cosa ingobernable, una cosa verdaderamente desastrosa”, continuó Prieto.

“Las instituciones si tienen problemas, manchas, sobre todo después que venimos de un periodo bastante inactivo y desfavorable para el país, para la administración pública federal, en donde afortunadamente el INAH no salió tan mal librado, por supuesto que tuvo sus manchas y ya sabemos el nombre, Sergio Vergara”.

“Colaboremos para que sea un acto bonito, de entusiasmo y de salir hacia adelante, se lo quiero encargar mucho para que no haya dudas ni se piense con el morbo que iba a haber una clase de rispidez. Le aseguro que vamos a mantener una amistad, una cercanía, una afinidad de propósitos”.

“Ya le pedí a Raúl Nivón que organice muy bien, que estemos en la sana distancia, le pido que no invitemos a más de la gente necesaria, para que el aforo no se nos sature y evitaremos el vínculo para que la gente a distancia pueda ver el protocolo”.

“Le propongo que pudiera consistir que estemos presente, después yo hago un mensaje sobre el INAH, sus retos, desafíos y particularmente las enormes tareas que tenemos en el INAH en Puebla, reconociendo el aporte que usted ha dado y por supuesto también darle la palabra para que haga una intervención relacionada con las preocupaciones que tenemos y compartimos.

“Luego le daré la palabra a Manuel Villarruel Vázquez a quien ya conoce usted, para simplemente señalar propósitos, evidentemente convergentes, y que cerremos de manera muy sencilla, muy austera, que el protocolo valga la pena. La aportación principal que usted ha dado al INAH es la posibilidad de recuperar la confianza”.

“Por eso no me encantan algunas notas últimas donde otra vez sale el tema de la corrupción, la corrupción no se combate con notas periodísticas, se combaten con denuncias, con pruebas, con hechos y actos de autoridad fehacientes, en donde pongamos en el banquillo de los acusados a los verdaderos corruptos”.

“Los modelos de autos los podemos revisar, sin duda pueden ser indicio pero no son prueba de algo en particular”.

“Le quería compartir esta reflexión y nos vemos mañana, le dejo un abrazo, le deseo muy buenas noches”.

AG: Igual señor.