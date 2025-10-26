Domingo, octubre 26, 2025
Llaman a fotografiar el legado de las culturas prehispánicas en Puebla y el país

Paula Carrizosa

Con la premisa de que la etnoarqueología es una disciplina que estudia sociedades contemporáneas, especialmente tradicionales, para entender mejor a las culturas del pasado a través del análisis de su cultura material, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llama a fotografiar parte del legado dejado por las culturas precolombinas de Puebla y los demás estados del país. 

Denominado ¿Cómo sabemos lo que sabemos?, la tercera edición del concurso organizado por la Coordinación Nacional de Arqueología, llama a que arqueólogos, antropólogos, historiadores y otros científicos sociales envíen materiales fotográficos que reflejen el quehacer de estas disciplinas, sus técnicas y metodologías, y la forma en que ayudan a comprender el pasado.

Abierta hasta el 7 de noviembre, la convocatoria tiene varias categorías de participación: Cosmovisión, ritos y festividades; Herramientas, técnicas y materiales; y Vida cotidiana. 

En la primera, Cosmovisión, ritos y festividades, llama a retratar actividades comunitarias o individuales dentro del marco de alguna festividad que esté relacionada con la religión, la magia y/o la percepción del cosmos. 

En la segunda, Herramientas, técnicas y materiales, busca mostrar el trabajo artesanal especializado que dé cuenta del uso de herramientas y/o materiales para la elaboración de productos líticos, cerámicos, de hueso y concha, a manos de las comunidades. 

En la tercera categoría, Vida cotidiana, el certamen llama a fotografiar las prácticas habituales en los diferentes aspectos de la vida cotidiana como el embarazo, la alimentación, la organización o el trabajo, por ejemplo.

La fotografía que será enviada a concurso, la cual deberá contar con algunas características en formato y resolución, deberá ser inédita y acompañarse por una descripción que señale por qué la actividad observada en la imagen ayuda a comprender a las sociedades pretéritas de México, cuyo texto no exceda 50 palabras.

La recepción del material gráfico, así como los datos y formatos, se hará a través del correo electrónico [email protected]

La presentación de las obras participantes y el anuncio de las fotografías ganadoras se realizará de forma virtual a través del canal de YouTube de INAHTV el viernes 5 de diciembre. Aunque se entregarán tres premios por categoría, todas las fotografías concursantes se exhibirán de manera virtual a través de la página arqueologia.inah.gob.mx a partir de la misma fecha.

Más noticias

Nacional

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

La Jornada -
El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de...
Internacional

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

00:02:02

Especialistas proponen corrección del Plan de Rescate de la cuenca del Atoyac: Aurelio Fernández

Efraín Núñez -
Un grupo de especialistas propondrá al gobierno federal una corrección al Plan de rescate del río Atoyac en el que se incluya la regularización...

La cultura huasteca de Puebla llegará al Museo Nacional de Culturas Populares

Paula Carrizosa -
Durante el fin de semana del 25 y 26 de octubre, el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) reunirá a maestras y maestros artesanos,...

Percepción de inseguridad en Puebla se mantiene por encima de 81% en 2025; 5.2 puntos más alto que hace un año: Inegi

Isaí Pérez Guarneros -
La ciudad de Puebla mantiene una alta percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más, al alcanzar 81.4 por ciento acumulado...

00:01:31

INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para el fin de semana en Puebla

Paula Carrizosa -
Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del...

Hallazgo de pez fósil en Molcaxac pone a Puebla como centro de origen mundial

Paula Carrizosa -
El registro fósil de un pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama: el ser una nueva especie y hasta...
00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

