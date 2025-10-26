Llaman a fotografiar el legado de las culturas prehispánicas en Puebla y el país

Con la premisa de que la etnoarqueología es una disciplina que estudia sociedades contemporáneas, especialmente tradicionales, para entender mejor a las culturas del pasado a través del análisis de su cultura material, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llama a fotografiar parte del legado dejado por las culturas precolombinas de Puebla y los demás estados del país.

Denominado ¿Cómo sabemos lo que sabemos?, la tercera edición del concurso organizado por la Coordinación Nacional de Arqueología, llama a que arqueólogos, antropólogos, historiadores y otros científicos sociales envíen materiales fotográficos que reflejen el quehacer de estas disciplinas, sus técnicas y metodologías, y la forma en que ayudan a comprender el pasado.

Abierta hasta el 7 de noviembre, la convocatoria tiene varias categorías de participación: Cosmovisión, ritos y festividades; Herramientas, técnicas y materiales; y Vida cotidiana.

En la primera, Cosmovisión, ritos y festividades, llama a retratar actividades comunitarias o individuales dentro del marco de alguna festividad que esté relacionada con la religión, la magia y/o la percepción del cosmos.

En la segunda, Herramientas, técnicas y materiales, busca mostrar el trabajo artesanal especializado que dé cuenta del uso de herramientas y/o materiales para la elaboración de productos líticos, cerámicos, de hueso y concha, a manos de las comunidades.

En la tercera categoría, Vida cotidiana, el certamen llama a fotografiar las prácticas habituales en los diferentes aspectos de la vida cotidiana como el embarazo, la alimentación, la organización o el trabajo, por ejemplo.

La fotografía que será enviada a concurso, la cual deberá contar con algunas características en formato y resolución, deberá ser inédita y acompañarse por una descripción que señale por qué la actividad observada en la imagen ayuda a comprender a las sociedades pretéritas de México, cuyo texto no exceda 50 palabras.

La recepción del material gráfico, así como los datos y formatos, se hará a través del correo electrónico [email protected]

La presentación de las obras participantes y el anuncio de las fotografías ganadoras se realizará de forma virtual a través del canal de YouTube de INAHTV el viernes 5 de diciembre. Aunque se entregarán tres premios por categoría, todas las fotografías concursantes se exhibirán de manera virtual a través de la página arqueologia.inah.gob.mx a partir de la misma fecha.