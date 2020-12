INAH: la salvaguardia de sitios arqueológicos en contextos urbanos necesita un esfuerzo transdisciplinario 

La delimitación de poligonales, como ejercicio académico, tiene que convertirse en un esfuerzo transdisciplinario a fin de procurar la protección de los sitios arqueológicos que se ubican en contextos urbanos o en la periferia de estos, señalaron especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el primer Simposio Regional de Crecimiento Urbano Reflexiones acerca de la ciudad y su relación con los sitios arqueológicos conurbados.

En el encuentro virtual, organizado por el INAH a través de su Centro en Puebla, en colaboración con la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla (GCHPCP), se expuso el caso del sitio arqueológico de Totimehuacán, en torno al cual se han llevado a cabo acciones para su protección ante el crecimiento urbano del suroeste de la capital de la entidad.

En la mesa redonda Delimitación de sitios/zonas arqueológicas en contexto urbano, especialistas de la Sección de Arqueología del Centro INAH Puebla ofrecieron la ponencia La extensión de Totimehuacán, límites actuales y alcances en el pasado, en la que el arqueólogo Manuel Melgarejo Pérez destacó que este sitio arqueológico, ubicado en la periferia de la ciudad de Puebla, se ha visto amenazado por el crecimiento urbano y por su cercanía con el Periférico Ecológico.

Comentó que la iniciativa de delimitación del sitio surgió del proyecto Regulación de polígonos de protección de sitios arqueológicos del estado de Puebla, debido a que el INAH, generalmente en estos casos, atiende denuncias cuando hay una obra de infraestructura que no ha sido debidamente solicitada.

“Se hacen las inspecciones y dictámenes, pero muchas veces se quedan ahí, por lo que el proyecto buscaba darle un seguimiento al registro, y sobre todo, a la delimitación de poligonales de protección a los sitios arqueológicos, siendo Totimehuacán el primer lugar que pudimos explorar”, expuso Melgarejo.

Mencionó que la ciudad de Puebla, en su parte habitacional, está creciendo hacia la parte donde se localiza el sitio, por lo que, probablemente a mediano plazo, se van a tener solicitudes de estudios de factibilidad de esta área, y por ello se deben redoblar los esfuerzos para protegerlo.

En su intervención, la arqueóloga Mariana Navarro Rosales destacó que, gracias a las crónicas españolas coloniales, se sabe que los antiguos habitantes de esta ciudad sagrada se autonombraron totomihuaques y fueron uno de los siete grupos que salieron de Chicomóztoc.

Posteriormente, en la era moderna, Carlos Alonso Miyar elaboró un estudio en 1929 en el que expuso la falta de estudios sobre este sitio. Asimismo, realizó un registro fotográfico, principalmente del Tepalcayo “Cerro de los tepalcates”, el principal basamento de este sitio.

En la década de los años sesenta, el arqueólogo alemán Bodo Spranz, como parte de un proyecto mexicano-alemán desarrollado en Puebla y Tlaxcala, hizo una investigación en Totimehuacán, y elaboró un mapa o croquis, el cual, a la fecha, es el único que se tiene del dicho espacio, y registra ocho estructuras que conforman la antigua ciudad. Asimismo, determinó la temporalidad del sitio, situándolo hacia el periodo Preclásico.

La ponente resaltó el estudio de la estadunidense Eileen Mulhare de la Torre, hecho en 1979, y en el cual refiere sobre tres momentos de asentamientos en el lugar; propuso llamarle cultura tepalcayo a la primera ocupación, en el Preclásico (600- 200 antes de esta era en común); posteriormente, sitúa la llegada de los olmecas-xicalancas (650 de esta eran en común), y el arribo de los grupos chichimecas (1175 de esta era en común), a quienes equiparó con los totomihuaques.

Por su parte, el arqueólogo Sergio Suárez Cruz comentó que, en 2019, atendieron varias solicitudes de personas que pretendía fraccionar, ya que se trata de terrenos grandes, y se dieron a la tarea de hacer un recorrido en Totimehuacán, dado que no había una poligonal registrada del sitio, “porque si no la hay no podemos saber qué es lo que se puede defender, dónde se pueden dar licencias y dónde no”.

Tras un recorrido exhaustivo, dijo, se hizo una propuesta de delimitación, pues lo único que se tenía era el plano de 1966 hecho por el alemán Spranz, por lo que se basaron en imágenes de Google Earth para hacer la poligonal, las cuales tienen más exactitud, aunque las viviendas que ya están construidas sobre las estructuras no permiten ver bien el sitio.

Expresó que, pese a que ya se hizo la poligonal con todos sus procedimientos, falta mucho por trabajar. Parte de la población se ha organizado para proteger el sitio, pues a raíz de que se construyó el Periférico Ecológico, estos terrenos se usaron como tiraderos de escombro, lo que se trata de solucionar con apoyo del ayuntamiento de Puebla, y se están buscando recursos para comprar esas tierras que no están construidas y controlar las obras al interior.