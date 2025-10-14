Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEstado

Desde hoy, se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo

IMSS reanuda servicios en Hospital Rural de La Ceiba tras lluvias. Zoé Robledo confirma reapertura parcial con unidad móvil.
IMSS reanuda servicios en Hospital Rural de La Ceiba tras lluvias. Zoé Robledo confirma reapertura parcial con unidad móvil.
Yadira Llaven Anzures

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó que el Hospital Rural de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec, reanudó operaciones en el área de urgencias pese a los severos daños causados por las lluvias.

Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario federal informó que, aunque el hospital sufrió el colapso de una barda perimetral e inundaciones de hasta un metro de altura, la rápida acción de las autoridades permitió su reapertura parcial.

Para reforzar la atención médica, se instaló una Unidad Médica Móvil en el sitio, la cual ha permitido continuar brindando servicios, incluyendo la atención de dos partos recientes. Además, se estableció un puente de ambulancias para trasladar pacientes al hospital del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal de Xicotepec.

Robledo Aburto destacó que se están reforzando las áreas de personal en los 25 hospitales del IMSS-Bienestar que operan en los estados afectados: seis en Puebla, ocho en Veracruz, siete en Hidalgo, dos en San Luis Potosí, uno en Tamaulipas y uno en Tlaxcala, considerando que muchos trabajadores también resultaron damnificados.

 Lluvias afectan 4 Unidades Médicas del ISSSTE en Puebla

Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que las intensas lluvias causaron daños en cuatro unidades médicas del Instituto en Puebla.

Estas afectaciones forman parte de un total de 29 unidades médicas dañadas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, de las cuales 15 ya funcionan plenamente, 13 tienen daños menores y una se inundó completamente y fue catalogada como pérdida total.

Dos unidades del IMSS-Bienestar se encuentran cerradas

El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, reportó que 33 unidades médicas se encuentran temporalmente cerradas por afectaciones, de las cuales dos se ubican en Puebla. Sin embargo, prometió que antes de que concluya esta semana la totalidad de las unidades estarán en funcionamiento.

Svarch afirmó que han desplegado una estrategia integral de atención médica, acompañamiento comunitario y abasto oportuno de medicamentos. Informó que se adelantó el despliegue de las rutas de la salud para garantizar el abasto de medicamentos en 55 unidades médicas de Puebla y la entrega de 65 kits en cada una.

A partir de este martes se desplegará una acción del IMSS-Bienestar con la instalación de 41 carpas de atención médica en la Sierra Norte, reforzando con 10 unidades médicas móviles.

La Secretaría de Salud federal reforzó con 165 nuevas brigadas de vacunación, cada una integrada por un médico, una enfermera y un promotor de la salud, además de 12 brigadas de vectores en la zona del siniestro para combatir los mosquitos y prevenir complicaciones de salud una vez que las aguas han bajado.

Temas

Más noticias

Nacional

Controlaban 30 agentes aduanales el ‘huachicol’ fiscal, afirman en el Senado

La Jornada -
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de...
Nacional

Brindarán 471 brigadas atención médica en 5 estados ante incomunicación por deslaves

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la incomunicación que han provocado los deslaves en los cinco estados afectados por las recientes lluvias, el sector salud estableció...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, confirmó que este lunes inició el censo de daños en viviendas y escuelas en los primeros siete municipios de Puebla...

Continúan 77 comunidades incomunicadas y 19 puentes afectados por lluvias en Puebla: SICT

Yadira Llaven Anzures -
El estado de Puebla enfrenta una compleja situación vial tras las intensas lluvias, que han provocado un total de 33 incidentes en la infraestructura...

930 hectáreas de cultivo y 40 cabezas de ganado, saldo preliminar de daños en el campo

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que las intensas lluvias han causado afectaciones preliminares en 930 hectáreas de cultivo...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025