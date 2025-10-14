Desde hoy, se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó que el Hospital Rural de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec, reanudó operaciones en el área de urgencias pese a los severos daños causados por las lluvias.

Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario federal informó que, aunque el hospital sufrió el colapso de una barda perimetral e inundaciones de hasta un metro de altura, la rápida acción de las autoridades permitió su reapertura parcial.

Para reforzar la atención médica, se instaló una Unidad Médica Móvil en el sitio, la cual ha permitido continuar brindando servicios, incluyendo la atención de dos partos recientes. Además, se estableció un puente de ambulancias para trasladar pacientes al hospital del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal de Xicotepec.

Robledo Aburto destacó que se están reforzando las áreas de personal en los 25 hospitales del IMSS-Bienestar que operan en los estados afectados: seis en Puebla, ocho en Veracruz, siete en Hidalgo, dos en San Luis Potosí, uno en Tamaulipas y uno en Tlaxcala, considerando que muchos trabajadores también resultaron damnificados.

Lluvias afectan 4 Unidades Médicas del ISSSTE en Puebla

Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que las intensas lluvias causaron daños en cuatro unidades médicas del Instituto en Puebla.

Estas afectaciones forman parte de un total de 29 unidades médicas dañadas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, de las cuales 15 ya funcionan plenamente, 13 tienen daños menores y una se inundó completamente y fue catalogada como pérdida total.

Dos unidades del IMSS-Bienestar se encuentran cerradas

El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, reportó que 33 unidades médicas se encuentran temporalmente cerradas por afectaciones, de las cuales dos se ubican en Puebla. Sin embargo, prometió que antes de que concluya esta semana la totalidad de las unidades estarán en funcionamiento.

Svarch afirmó que han desplegado una estrategia integral de atención médica, acompañamiento comunitario y abasto oportuno de medicamentos. Informó que se adelantó el despliegue de las rutas de la salud para garantizar el abasto de medicamentos en 55 unidades médicas de Puebla y la entrega de 65 kits en cada una.

A partir de este martes se desplegará una acción del IMSS-Bienestar con la instalación de 41 carpas de atención médica en la Sierra Norte, reforzando con 10 unidades médicas móviles.

La Secretaría de Salud federal reforzó con 165 nuevas brigadas de vacunación, cada una integrada por un médico, una enfermera y un promotor de la salud, además de 12 brigadas de vectores en la zona del siniestro para combatir los mosquitos y prevenir complicaciones de salud una vez que las aguas han bajado.