Desde octubre no hay trasplantes de riñón en el IMSS de Puebla por la falta de medicamento

Un centenar de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la capital y foráneos se manifestó este martes en el zócalo de la ciudad para exigir medicamentos a pacientes con enfermedades renales, debido a que se encuentran parados los trasplantes de riñón en el Hospital San José de Especialidades.

Asimismo, acusaron que han esperado hasta cinco horas para el otorgamiento de citas, pero desde este inicio de semana les han dicho que “no hay sistema”.

“Queremos tratamiento”, “Nuestra vida está en riesgo”, “Queremos vivir”, fueron algunas de las consignas que lanzaron los manifestantes, al mismo tiempo de pedir la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para garantizar la continuidad de los tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas.

Tras el mitin en el zócalo, marcharon a las instalaciones del Hospital de San José, debido que el IMSS emitió un comunicado en el que asegura que ya cuenta con abasto de fármacos.

La presidenta de la Asociación de Enfermos de Diálisis, Beatriz Adrián Rodríguez Bernal, reveló que en Puebla son más de mil 700 enfermos que reciben hemodiálisis y medicamentos diversos, los cuales han estado pagando de su bolsa.

Dijo que el tratamiento para personas con insuficiencia renal tiene un costo aproximado de 25 mil pesos mensuales, recurso que han estado desembolsando a través de préstamos que realizan a familiares.

Expuso que el problema del desabasto de medicamentos se ha recrudecido en los últimos años y, como ejemplo citó, la falta de cuadro inmunosupresor, entre ellos Tracolimus.

Por esta razón, informó que presentaron un escrito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el respaldo de 4 mil firmas, para solicitar que atienda la demanda en el estado de Puebla.

A pesar de ello, Beatriz Rodríguez afirmó que el tratamiento solo se restableció una semana, y desde octubre no hay medicamentos.

“A mí me tocó consulta este lunes, yo soy trasplantada de hace 10 años de riñón, y me dijeron que no hay tratamiento y desconocen para cuándo habrá; casualmente anoche el IMSS sacó un comunicado donde asegura que sí hay medicamentos”, relató.