Viernes, octubre 10, 2025
IMSS evacúa Hospital Rural La Ceiba por inundaciones que provocó “Jerry”: Zoé Robledo

Yadira Llaven Anzures

El director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó este viernes que, debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jerry” que causaron una emergencia en el Hospital Rural La Ceiba, ubicado en el municipio de Villa Ávila Camacho, en el estado de Puebla, de donde han sido evacuadas 17 personas.

​En un video que difundió en redes sociales, el funcionario federal dijo que la persistencia de las lluvias ha elevado los niveles de ríos y arroyos en varias partes del país.

También puedes leer: Explota ducto de Pemex en Xicotepec en medio de tormenta tropical Jerry

En el caso del Hospital La Ceiba, informó que los niveles de agua “crecieron súbitamente”, provocando el colapso de la barda de protección y la inundación de algunas áreas con hasta un metro de altura.

​Robledo Aburto precisó que, en coordinación con Protección Civil del IMSS, se activó la evacuación de pacientes de inmediato.

Expuso que el equipo médico, de enfermería y conservación, en colaboración con autoridades municipales, ha logrado el traslado de 17 pacientes a lugares seguros.

Entre los evacuados se encuentran: ​Niños recién nacidos, una puérpera (mujer en el periodo inmediatamente posterior al parto), nueve pacientes que fueron dados de alta y ya se encuentran en sus domicilios.

Te recomendamos: Puebla: lluvias obligan evacuaciones en Nauzontla y Tlatlauquitepec por riesgo de deslaves

​Asimismo, enfatizó que se está dando seguimiento a todos estos casos para salvaguardar la vida de los afectados.

Acciones en curso y coordinación

​Informó que el IMSS, en colaboración con el área de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, están realizando diversas acciones.

​Entre ellas, mencionó que se busca el traslado de pacientes al Hospital de Chicontepec del IMSS-Bienestar, el centro de referencia más cercano a la zona afectada, tan pronto como se libere el paso.

Te puede interesar: Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

Además, dijo que está evaluando la posibilidad de abrir un puente aéreo para los pacientes más vulnerables, esperando que las lluvias disminuyan; y se instaló un Comando Central coordinado por la delegada del IMSS en Puebla, María Magdalena Tinajero, y su equipo.

También destacó que se han desplegado equipos de apoyo desde la Ciudad de México, con un segundo equipo que salió a las 4 de la mañana y un tercer equipo a las 6.

Confirmó que ​ambulancias y personal ya están listos en La Ceiba para el traslado de los pacientes en cuanto se abra una ruta de acceso.

Leer más: Suspenden servicio médico en clínica ISSSTE de Huauchinango por inundaciones tras el paso de “Jerry”

Zoé Robledo Aburto concluyó asegurando que el IMSS se mantendrá atento a la situación y continuará informando sobre el desarrollo de las labores de atención a la emergencia.

Deslaves en Puebla dejan 3 muertos y 5 desaparecidos: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
De gira por el municipio de Huauchinango, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este viernes un saldo preliminar de tres personas fallecidas y cinco...

Explota ducto de Pemex en Xicotepec en medio de tormenta tropical Jerry

Isaí Pérez Guarneros -
En medio de las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Jerry en la Sierra Norte, la madrugada de este viernes se registró una explosión...
00:01:16

Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

Yadira Llaven Anzures -
Ante la emergencia causada por la tormenta tropical Jerry, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E en el estado de...

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

