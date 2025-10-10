IMSS evacúa Hospital Rural La Ceiba por inundaciones que provocó “Jerry”: Zoé Robledo

El director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó este viernes que, debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jerry” que causaron una emergencia en el Hospital Rural La Ceiba, ubicado en el municipio de Villa Ávila Camacho, en el estado de Puebla, de donde han sido evacuadas 17 personas.

​En un video que difundió en redes sociales, el funcionario federal dijo que la persistencia de las lluvias ha elevado los niveles de ríos y arroyos en varias partes del país.

En el caso del Hospital La Ceiba, informó que los niveles de agua “crecieron súbitamente”, provocando el colapso de la barda de protección y la inundación de algunas áreas con hasta un metro de altura.

​Robledo Aburto precisó que, en coordinación con Protección Civil del IMSS, se activó la evacuación de pacientes de inmediato.

Expuso que el equipo médico, de enfermería y conservación, en colaboración con autoridades municipales, ha logrado el traslado de 17 pacientes a lugares seguros.

Entre los evacuados se encuentran: ​Niños recién nacidos, una puérpera (mujer en el periodo inmediatamente posterior al parto), nueve pacientes que fueron dados de alta y ya se encuentran en sus domicilios.

​Asimismo, enfatizó que se está dando seguimiento a todos estos casos para salvaguardar la vida de los afectados.

Acciones en curso y coordinación

​Informó que el IMSS, en colaboración con el área de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, están realizando diversas acciones.

​Entre ellas, mencionó que se busca el traslado de pacientes al Hospital de Chicontepec del IMSS-Bienestar, el centro de referencia más cercano a la zona afectada, tan pronto como se libere el paso.

Además, dijo que está evaluando la posibilidad de abrir un puente aéreo para los pacientes más vulnerables, esperando que las lluvias disminuyan; y se instaló un Comando Central coordinado por la delegada del IMSS en Puebla, María Magdalena Tinajero, y su equipo.

También destacó que se han desplegado equipos de apoyo desde la Ciudad de México, con un segundo equipo que salió a las 4 de la mañana y un tercer equipo a las 6.

Confirmó que ​ambulancias y personal ya están listos en La Ceiba para el traslado de los pacientes en cuanto se abra una ruta de acceso.

​Zoé Robledo Aburto concluyó asegurando que el IMSS se mantendrá atento a la situación y continuará informando sobre el desarrollo de las labores de atención a la emergencia.