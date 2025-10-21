IMSS desmiente al ayuntamiento de Puebla sobre solicitud de parquímetros en San Alejandro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió que haya solicitado de manera formal al ayuntamiento de Puebla la colocación de banderolas de parquímetros en las inmediaciones del nuevo Hospital San Alejandro.

Así lo reveló la directora estatal en Puebla, María Magdalena Tinajero, quien dijo que solo hubo un comentario informal, pero no pasó de ahí.

Tras acudir a la supervisión de trabajos por la contingencia pluvial en Huachinango, la funcionaria federal fue enfática al aclarar que no se ha realizado una solicitud formal al ayuntamiento de Puebla para instalar el servicio de estacionamiento rotativo en los alrededores del nosocomio.

En entrevista, precisó que solo existió una “charla vía telefónica” con el presidente municipal José Chedrahui Budib, donde se comentó la posibilidad de los parquímetros, viéndolos como una potencial medida para “mejorar la accesibilidad” a pacientes y usuarios de urgencias.

“Quiero aclarar, no fue una solicitud, fue una charla vía telefónica que tuve con el presidente municipal, donde se consideró las obras necesarias para la apertura del hospital, como era el saneamiento de las banquetas y la colocación de señalética y demás”, declaró.

En la llamada, comentó que se habló de la posibilidad para mejorar la accesibilidad de los pacientes y usuarios, que a veces llegan graves, y no pueden acceder al área de Urgencias.

No obstante, señaló que la decisión final y la competencia sobre la privatización del estacionamiento en las calles, recae exclusivamente en el municipio.

Trabajadores reciben capacitación en San Alejandro

Por otro lado, la titular del IMSS informó sobre los avances en la preparación del personal para la inminente apertura del Hospital San Alejandro, reconstruido tras el sismo de 2017.

A pesar de que aún no existe una fecha oficial de inauguración, confirmó que 450 trabajadores ya fueron reubicados al nosocomio para iniciar un proceso intensivo de capacitación.

“Vamos muy avanzados, y estamos en la espera de detalles finales para que nos den fecha de su probable inauguración”, informó.

Expuso que médicos, enfermeras y personal administrativo que laboraba en el antiguo hospital y que se encontraba comisionado en otras unidades, está siendo reincorporado de forma paulatina a sus plazas.

“Están recibiendo capacitación en sitio con los nuevos equipos que se pusieron ahí. Están habilitando sus áreas y nos están apoyando para reportar fallas en el equipamiento, se están haciendo pruebas”, declaró.

Finalmente, Tinajero Esquivel destacó la importancia de este proceso antes de la apertura formal del hospital de última generación, para “desahogar” la demanda de la atención médica en La Margarita.