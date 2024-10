IMSS-Bienestar y Ssa se deslindan de cambiar de código a 100 licenciados en estomatología que les pagan como técnicos

Ni el Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar ni la Secretaría de Salud se asumen como responsables de cambiar de código u homologar el salario a alrededor de 100 dentistas que están laborando bajo la categoría de técnicos dentales en el estado de Puebla, por lo que sus salarios siguen siendo bajos, comentó Miguel Ángel González Orozco, adscrito al Centro de Salud de Servicios de Ampliados (CESSA) Romero Vargas

Desde febrero de este año, los trabajadores han buscado que se les reconozca como cirujanos dentales, algunos de los cuales cuentan con hasta maestría y hasta doctorado, pero ninguna autoridad se compromete a hacerlo.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Miguel Ángel González comentó que hace aproximadamente 25 días acudieron a las oficinas centrales del IMSS-Bienestar, en la Ciudad de México, donde les dijeron que no podían ayudarles.

Al acudir al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), también en la capital del país, les dijeron que tampoco pueden hacer algo al respecto.

La única recomendación que les dieron es que presenten una demanda colectiva contra el OPD y la SSA.

Mientras que el representante sindical en Puebla, Julio Alfredo García, ha buscado tanto a las autoridades del IMSS-Bienestar como de la Secretaría de Salud para establecer mesas de diálogo para resolver la situación de los trabajadores, pero tampoco le han respondido, añadió González Orozco.

“Ya lo hablamos con la doctora Araceli en una oportunidad, lamentablemente nos dijo que no podía hacer nada, que ella no nos podía solucionar, toda vez que estábamos en la transición. También se habló con el director de la OPD IMSS-Bienestar, me dijo: no puedo solucionarte, renuncia y vente conmigo, yo te contrato”.