IMSS-Bienestar, sin responder a quejas sobre acoso laboral en hospital de Chiapa, denuncian trabajadores

Después de cuando menos tres oficios dirigidos a la coordinación del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS- Bienestar en Puebla, pláticas con el director del Hospital Integral de San José Chiapa y la denuncia pública, alrededor de 30 médicos y 15 enfermeras de dicho nosocomio siguen padeciendo acoso laboral por parte de la administradora Meriyane de Lázaro Cortés, además de falta de medicamentos, equipo e insumos.

Personal que labora en dicho lugar, comentó a La Jornada de Oriente que ya han enviado tres oficios a Gerónimo Lara Gálvez, coordinador OPD en la entidad, pero no tienen respuesta para que la incómoda situación laboral, se detenga.

Especificaron que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) tampoco ha logrado detener las malas prácticas, pero además hay personal que está desprotegido porque carece de representación gremial debido a recién obtuvo bases del organismo y otros más están por contrato.

Expusieron que tras la notas que se han publicado al respecto en esta casa editorial, solo en una ocasión jefes Meriyane de Lázaro la citaron para hablar del tema, pero a su retorno al hospital endureció más su actitud hacia los trabajadores.

“Llega de manera muy altanera a solicitar a médicos su productividad, siendo que no le compete a ella, nuestro jefe directo es el director de la autoridad, ella no es médico, no te puede evaluar en ningún momento”.