Sntsa rechaza IMSS-Bienestar en la toma de instalaciones de la Secretaría de Salud

Consignas como “IMSS-Bienestar, fracaso nacional”, “No más OPD” y “Queremos trabajar, insumos no nos dan” encabezaron la protesta de este miércoles frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud y la coordinación del IMSS-Bienestar. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) exigieron solución inmediata al desabasto de medicamentos, equipos e insumos en hospitales públicos, así como la contratación de más personal médico y de enfermería. Entre las demandas centrales destaca la remoción de Gerónimo Lara Gálvez, coordinador del IMSS-Bienestar, y de Carlos Alberto Olivier, secretario de Salud de Puebla.

Durante la movilización, odontólogos, químicos, enfermeras y radiólogos denunciaron que, pese a contar con licenciatura, reciben salarios de técnicos y demandaron la actualización de sus códigos laborales para que sus percepciones correspondan a su nivel académico y funciones. Esta situación, señalaron, profundiza la desigualdad y el descontento en el sector salud.

Desde la sede del IMSS-Bienestar partió una marcha que avanzó hacia Casa Aguayo, mientras los trabajadores dirigían sus reclamos al Organismo Público Descentralizado, al que acusan de agravar la escasez y no responder ante el déficit de recursos humanos en los servicios de salud.

Déficit de medicamentos y saturación hospitalaria

La crisis en los hospitales públicos se ha profundizado, según testimonios de médicos como Víctor Hugo Juárez, adscrito al Hospital General del Sur, quien detalló que la falta de insumos y medicamentos afecta la atención de pacientes en áreas críticas y de especialidad. Entre los fármacos ausentes se encuentran norepinefrina, dopamina, soluciones de rescate, analgésicos y medicamentos específicos para gastroenterología y dermatología, así como materiales básicos como soluciones Hartman y fisiológicas, nitroprusiato, vasopresina, diazepam, buprenorfina, gluconato de calcio, hidrocortisona, clonixinato, lisina, tramadol, budesonida, combivent, norepinefrina y epinefrina. Además, falta equipo para bombas de infusión.

El personal médico enfrenta la saturación diaria de las unidades. En el Hospital General del Sur, por ejemplo, sólo hay 18 camas de observación y 14 de estabilización, pero cada mañana se atiende a cerca de 60 pacientes, lo que obliga a ocupar pasillos y sobrecargar al personal. “No alcanzamos a atender de forma suficiente a todos los pacientes”, lamentó Juárez, quien subrayó que el déficit no sólo afecta a médicos, sino a enfermería, camilleros y personal de laboratorio y rayos X.

La falta de recursos también impacta en la operatividad de los equipos médicos. Cuando falla una radiografía, se recurre al tomógrafo para estudios sencillos, lo que desgasta equipos de alta complejidad y retrasa diagnósticos. Juárez señaló que la situación se ha agravado con el paso del tiempo y que actualmente “estamos tocando fondo”, pues las carencias persisten y se han intensificado.

El médico advirtió que la plantilla de urgenciólogos es insuficiente para la demanda: en ocasiones sólo dos o tres especialistas atienden a 60 pacientes por turno, cuando lo adecuado sería una mayor cantidad de personal. “No podemos estar sustituyendo esta mano de obra con residentes o becarios, cuando es obligación de la administración dotar de personal suficiente”, enfatizó.

Los trabajadores subrayaron que la protesta no responde a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar atención digna a la población, especialmente a quienes no pueden costear medicamentos o insumos. “Esta marcha es por la gente. Los pacientes tienen una falta de recursos que les impide una atención de calidad”, expresó Juárez, al reiterar que la exigencia es por el derecho a la salud y no por beneficios laborales.

La movilización y las denuncias evidencian la urgencia de que las autoridades federales y estatales atiendan el desabasto y el déficit de personal en los hospitales públicos, así como la demanda de remoción de los titulares del IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud de Puebla.