IMSS-Bienestar no ha pagado 2.4 mdp a trabajadores de Vectores; paran labores nuevamente

Los aproximadamente 350 trabajadores del programa Vectores de la Secretaría de Salud (Ssa) se mantienen en asamblea permanente, lo que implica que no están laborando este martes, en exigencia de que autoridades de la dependencia estatal y del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar les entreguen una minuta en la que se comprometan a que ya se les pagarán los 2 millones 400 mil pesos que les adeudan.

Como se recordará, la semana pasada el personal realizó paralizó sus actividades para denunciar públicamente que desde agosto de este año no les han pagado los gastos de camino, es decir lo de los viáticos que ocupan para trasladarse a las comunidades.

En las condiciones generales de trabajo se encuentra establecido que el dinero les debe ser entregado en los primeros cinco días de cada mes, con lo cual el OPD solo cumplió hasta julio del presente año, por lo que desde entonces los gastos los han solventado de su bolsillo.

Pero además, adeudan 400 mil pesos de salario a 80 trabajadores que acudieron en septiembre de este año a Izúcar de Matamoros para controlar un brote de dengue que estaba colocando a Puebla en los primeros lugares de personas con esta enfermedad.

Al solicitar que se les cubra este dinero, la repuesta que estuvieron recibiendo fue que como laboraron en sábado y domingo, no se podía justificar ese gasto.

Es por ello que este día, desde las primeras horas se declararon en asamblea permanente, en espera de que las autoridades cumplan con los compromisos que establecieron el pasado viernes con la sección 75 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que encabeza Ulises Téllez Andrade.

Este último además ha mencionado que el personal de Vectores enfrenta escasez de insumos, no se les dota de uniformes ni equipo de protección suficiente, además de que el parque vehicular no ha sido renovado a lo largo de una década, por lo que en ocasiones no tienen ni siquiera vehículos para trasladarse.

