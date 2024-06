Imputan en Bolivia a ex militares por terrorismo y alzamiento armado

Ciudad de México. La Fiscalía Departamental de La Paz presentó la imputación formal y busca la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para el ex comandante del Ejército, Juan José Zúñiga; ex comandante de la Armada, Juan Arnez, y el ex comandante de la División Mecanizada, Edison Irahola, implicados en el golpe de Estado fallido, informó la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).

Los ex jefes de las Fuerzas Armadas (FFAA) son investigados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

“Se solicita la detención preventiva de los imputados Juan José Zúñiga, Juan Arnez y Édison Irahola en el centro penitenciario de Chonchocoro”, señala una parte de la imputación formal.

El Ministerio Público solicitó a la autoridad jurisdiccional seis meses de detención preventiva para los imputados, a cumplirse en el penal de Chonchocoro de La Paz.

“En el presente caso, de acuerdo a los elementos expuestos, se acredita de manera objetiva la existencia de suficientes elementos de convicción sobre la existencia del hecho y de la participación”, añade el documento oficial.

Zúñiga, quien asistió a las dependencias de la Fiscalía junto a su abogado, se abstuvo de declarar por el momento, según informaciones del diario boliviano El Deber. Sin embargo, el general sí declaró el miércoles ante la Policía, donde dejó de hablar de “autogolpe” para referirse a la intentona como un “levantamiento armado que no se concretó por la demora y falta de coordinación de las diferentes unidades militares”.

El ex comandante Arnez también decidió guardar silencio a medida que avanzan las investigaciones, mientras que el Gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de que sean castigados con “la pena máxima” y ha acusado a Zúñiga de provocar también “el deterioro de bienes del Estado y lesiones de bala contra nueve personas en la toma de la plaza Murillo”, informó la agencia de noticias Europa Press.

Según el ministro de Justicia, Iván Lima, Zúñiga podría ser condenado a una pena de entre quince y veinte años de prisión por “atentar contra la democracia y la Constitución” bolivianas.

“La Procuraduría General y la Fiscalía General han iniciado el proceso penal y lo sacarán adelante hasta lograr la condena de este militar. Esta acción irresponsable de un militar que deshonra a las Fuerzas Armadas y a la amistad que le brindamos muchos funcionarios de este Gobierno solo muestra que es una persona irresponsable y desleal con valores básicos de respeto y dignidad de las Fuerzas Armadas”, aseveró Lima.

El miércoles, Juan José Zúñiga movilizó a un grupo de militares encapuchados y tomó la plaza Murillo, centro del poder político de Bolivia, donde funcionan los órganos Ejecutivo y Legislativo, con tanques y efectivos con armas de grueso calibre.

En uno de esos blindados estaba Zúñiga, que un día antes fue informado de su relevo, además de Juan Arnez, de la Armada Boliviana, y Marcelo Zegarra, de la Fuerza Aérea Boliviana; sin embargo, este último “había hecho conocer que no estaba de acuerdo” con este accionar.

Hasta la fecha, se aprehendió a 21 militares implicados en la intentona golpista, pero aún se busca a otros.

