¿Impunidad y prosperidad compartidas?

El golpe mediático de la detención por el gobierno de Estados Unidos de Ismael “El Mayo “Zambada y de uno más de los hijos del Chapo Guzmán, ¿hará que se olvide la injusticia que priva en México para desaparecidos, desplazados, sometidos a la trata ejecutados así como de presos que luchan en defensa de territorios y de la vida?

El golpe sobre el cartel Sinaloa (CS) ¿permitirá confiar en que se castigue la colusión de fuerzas del Estado y de los grandes empresarios con los criminales autorizados como el CS y el Jalisco Nueva Generación (CJNG)?

¿La oligarquía será lastimada en su prosperidad y habrá topes a su continuidad en la cúpula de los poderes en México si es que saltan sus nombres al declarar el “Mayo” para los gringos?

¿La “colaboración” económica, política, militar, judicial y cultural con la administración independiente de quien presida a los Estados Unidos dejara de ser sumisa y dependiente en materias migratoria, comercial, militar y de hegemonía imperialista?

Los éxitos de la 4ª. T en el asistencialismo social y en la concentración de curules, gubernaturas y puestos para una coalición que se autonombra “progresista”, ¿hará que se detenga el uso de los fondos de retiro de las trabajadoras por las Afore para megaproyectos, asegurar ganancias a los banqueros y pagar intereses de la deuda?

Los discursos, esa llamada “narrativa” de empresarios, gobernantes y el revoltijo de partidos y medios coinciden en que es la hora de buscar la prosperidad compartida por una mujer presidenta elegida con 36 millones de votos. Si en 2023, sólo 5 multimillonarios crecieron en sus riquezas por casi 50 mil millones de dólares ¿será que ellos compartirán su prosperidad con 50 millones de empobrecidos y otros tantos de precarizados?

Nuestras respuestas son: No, no, no y NO

Podemos parecer pesimistas y ser calificados de “marxistas leninistas dogmáticos” que no ven el progreso que trajeron los progresistas ante el enojo de los conservadores. Pero el presidente al no cumplir sus compromisos de acabar con el neoliberalismo y lograr verdad y justicia. Como dicen Los padres y madres de los 43 en su respuesta al reporte presidencial: No se puede justificar lo injustificable.

Como bien lo explican los datos y discurso de AMLO y de Claudia ante los medios y ante los grandes empresarios: nunca había habido tanta ganancia multimillonaria para tan pocos dueños del capital en México.

¿Cuáles son los criminales que han sido juzgados y detenidos que ordenaron los actos atroces de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo mismo para las víctimas del periodo de “guerra sucia” y de la guerra contra el pueblo que el macro crimen paramilitar hace e intenta encubrir la complicidad de la mayoría de los mandos del ejército, la marina la guardia nacional y de las policías fiscalías y juzgados de la República.

La prosperidad es y seguirá siendo en este sistema para muy pocos. Igual la impunidad será administrada en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para los criminales de las guerras pasadas y actuales que sufre la población.

¿Por qué se limpia la cara del ejército y la de los grandes empresarios ante esta situación?

La respuesta no es sólo el explicable temor de AMLO de que sobrevengan golpes militares, avances de la ultraderecha o la mano del imperio yanqui para seguir abusando de nuestra falta de soberanía. El presidente en su reporte confuso dice verdades obvias para asustar con el petate del muerto: la DEA la CIA y la OEA meten su mano derechosa en algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, y más lo hacen en los medios de manipulación y en fracciones de la oposición partidista y empresarial.

Algunas ONG por cumplir con las financiadoras mediatizan las protestas de quienes quieren verdad y justicia. No pueden proponer posturas rupturistas con el régimen ante su negación de verdad y justicia, ni siquiera los más honestos.

La mano internacional es de mayor peligro por la tendencia de acumulación militarizada en las zonas de los megaproyectos incluidas las fronteras, puertos y aeropuertos que puede detener las inversiones, cobrarse los endeudamientos y poner controversias jurídicas al gobierno, si se sale del huacal del T-MEC del capital transnacional.

Los progresistas convienen con ellos, le temen más al pueblo organizado, al tigre, que a la digna independencia ante el monstruo que quieren que no se vaya del traspatio sino que se vuelva como “un capitalismo consciente y de bienestar”.

Claudia le llama “ prosperidad compartida” ¿Usted le cree? Nosotros tampoco.

La militarización es como una plaga expansiva, sin embargo AMLO y su sucesora la legitiman por su trabajo en los megaproyectos y cuidando los nuevos polos de desarrollo industrial que quiere impulsar con las transnacionales.

La situación continuará esa ruta, porque no hay una fuerza popular en movimiento, decidida a luchar y preparada para vencer. Con verdes y narco-paras así como con programas sociales individualizantes contienen en lo local, gremial y clientelar a los movimientos sociales dispersos.

Y menos lograremos si en la insurgencia popular seguimos en la fragmentación, el sectarismo y el revoltijo ideológico.

Construyamos desde la autocrítica una defensa popular estratégica desde abajo.

Respuesta de padres y madres de Ayotzinapa al Reporte de AMLO

Publicado en Padres y madres de Ayotzinapa.26 de julio de 2024

Por Padres y madres de Ayotzinapa

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Presente.-

Los Padres y Madres de los 43 normalistas desaparecidos recibimos su comunicado y lo hemos leído detalladamente.

Tenemos que decirle que lo encontramos muy confuso, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza, no solo para nuestros abogados, sino también hacía defensores de derechos humanos, a periodistas reconocidos de talla internacional, funcionarios de la ONU y de Estados Unidos a los cuales dice son” culpables” de enredar el caso Ayotzinapa para en cambio lavarle la cara al Ejército y omitir la de otros personajes responsables.

Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio.

Usted Sr Presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña donde nos prometió resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer; el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento.

No se puede justificar lo injustificable.

Existen numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el Ejército estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de nuestros hijos ese fatídico 26 de septiembre de 2014.

Eso es una verdad irrefutable.

Nos sorprende quiera usted borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, quien él mismo corrobora la participación activa del Ejército al igual que lo hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)en el caso Ayotzinapa.

Entendemos que el reporte que nos proporciona carece de una validez jurídica, pues usted no es ministerio público ni nunca fue investigador del caso, entonces solo nos comparte sus conjeturas que por cierto las vemos muy alejadas de la verdad.

Nos gustaría recordarle Presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada.

Los Padres y Madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a casi diez años de lucha, no hemos dejado ni un solo día de exigir la aparición con vida de nuestros hijos y de los cientos de miles de desaparecidos que desafortunadamente tampoco están entre nosotros.

A ud. le decimos la historia lo juzgará y se encargará de poner a cada quien en el lugar que se merece, no olvide que la verdad SIEMPRE es implacable.

¡Nuestra lucha no termina!

¡No perdonamos, no olvidamos!

¡FUE EL ESTADO!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Posicionamiento ante la reciente ola de violencia e impunidad en México

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos diversos y ciudadanos dignos, hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno y al nuevo equipo de transición, para poner un alto a la situación de violencia que los grupos de la delincuencia organizada están cometiendo desde hace tiempo en contra de nuestros hermanos originarios de Michoacán, en Ostula donde atacan y asesinan con drones y explosivos; en Oaxaca, donde en Lázaro Cárdenas del municipio de San Miguel El Grande los pobladores son hostigados y asesinados con la complacencia de la Guardia Nacional denunciado por la cineasta Ángeles Cruz; en Chiapas donde indígenas de varios municipios viven en la zozobra constante de los bloqueos y ataques armados de los carteles que se disputan la región provocando desplazamientos forzados de comunidades indígenas mames, tseltales, ch’okes caqchikekes, tsotsiles, varias de militancia zapatista, lo mismo se vive en varios lugares de Guerrero, en especial la región de Chilapa y Tlapa.

Si no hay inmediata solución a esta barbarie, se seguirá demostrando la falsedad de las palabras de la autodenominada 4T que vocifera “primero los pobres” y “el pueblo es el que manda”, cuando en realidad el gran capital es el que ha salido beneficiado de estas injusticias, como lo demuestran las recientes cifras oficiales que reportan un incremento del doble en la riqueza apropiada mediante el despojo y explotación humana, territorial y natural.

Al mismo tiempo enviamos nuestro apoyo solidario a todas aquellas comunidades del país que constantemente han sido atacadas, reprimidas y masacradas no solo con la complacencia del Estado, sino con su complicidad. Por lo mismo, nos pronunciamos en contra el primer reporte sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de López Obrador y nos sumamos a la respuesta de madres y padres, ya que se pretende deslindar al Ejército Mexicano en su papel protagónico durante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como los asesinados de ese día, donde destaca la brutal tortura de Julio César Mondragón, hace ya cerca de diez años, una década de impunidad legitimada por viejas y nuevas verdades históricas, la actual construida de la mano de la cúpula militar. Adicionalmente, no podemos dejar de señalar el agravio contra la clase trabajadora que comete la candidata electa Claudia Sheinbaum Pardo al nombrar a Mario Delgado como secretario de la SEP, siendo que fue uno de los impulsores de la contra reforma educativa peñanietista. No está de más precisar que ningún integrante del gabinete de Sheinbaum es representante de la clase trabajadora, ni de los pueblos originarios, por la composición de clase e intereses que representan.

Julio de 2024.

Envía tu adhesión al correo electrónico: [email protected]

COMBATIVAMENTE

¡Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno!

Colectivo “Tierra y Libertad” Adherente a la VI Cuautla Morelos. Colectivo del Periódico El Zenzontle. Casa de los Pueblos-México. Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia. Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura – CPOEM. CLETA UNAM. Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y Seguridad Social. Coordinadora de Colonias de Ecatepec – CCE. Colectivo de Colores para Niñxs. Colectivx La Voz del Anáhuac – Sexta en Rebeldía. Universidad Popular Para La Vida UNIVIDA. Plantón en Frente de la Termoeléctrica en Huexca, Morelos. Profra. Martha Eugenia Lechuga secc. 9 CNTE. Red de Colectivos de Educación para la Emancipación, Oaxaca. Utopía Popular Magonista, Oaxaca. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad -CCTI, CDMX y Guerrero. Cristina Steffen, UAM-I. Guadalupe Castillo Feliciano Profra. Jubilada CDMX. Colectivo Rizoma. Organización Nacional del Poder Popular-Partido Revolucionario del Pueblo (ONPP- PRP). José Santos. Gregorio Miranda. CNTE Politécnico. Humberto Martínez Brizuela. María de Lourdes Martínez Betanzos. Mujer, Pueblo – Magisterio. CNTE-Durango. Colectivo de Apoyo al CNI EZLN LLEGÓ LA HORA DE LOS PUEBLOS. Movimiento Estudiantil Comunitario MNC. Aída Díaz Jiménez Colectivo Rodolfo Reyes, Crespo Jalisco. Zapateando Medios Libres. Mtra. Julieta García López. MRE-CNTE. Red Magisterial de Apoyo Popular de Chiapas-México. Claudia Sandoval, Revista Comunera. Resonancias Radio. Sergio Gómez Montero, escritor y maestro, Baja California. Ocotenco-Kuautlali, Sautla Hidalgo. Ma. de los Ángeles Colunga Hernández de la Asociación de Profesores Investigadores Jubilados del INAH. Lucía García Espinosa de los Monteros, Profesora de literatura en la Ciudad de México. Unión General de Trabajadores de México (UGTM). Rodrigo Santiago Hernández, activista. Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz. Asamblea General de Trabajadores (AGT). Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan. Polo Castellanos, muralista #YaPágameINAH/TodosSomosINAH. Roberto Ortiz. Círculo Marxista de Estudios. Rosángela Pérez Mendoza. Odilon Lorenzo Marín. Antonio Peregrino Rojo. Amigos de Frecuencia Laboral. Sindicato de la Unión de los trabajadores del IEMS (SUTIEMS).Martha Rosel. Colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencias en La Sexta. Porfirio Vite. Comunidad Cultural y Artística Independiente de México. Agrupación Queremos Trabajo Digno. MAIZ: Movimiento de Abogados Insumisos Zapatistas. Universidad de la Tierra en Puebla (UNITIERRA Puebla). Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres

Eduardo Galeano