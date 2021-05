Impugna Yamil Yitani candidaturas de panistas y de Claudia Rivera porque no cumpileron con la normatividad electoral y de los partidos políticos

El abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Puebla, Edgar Yamil Yitani Ortega, anunció que impugnó las candidaturas de Claudia Rivera Vivanco y de todos los panistas que buscan convertirse en diputados y alcaldes.

Así lo anunció en el marco del encuentro con líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en donde dijo que la impugnación de la alcaldesa con licencia es porque su inscripción fue tardía y por ello ya no tenía derecho a competir.

En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que se procedió contra la inscripción de más de 150 candidatos a alcaldes y más de una veintena de quienes buscan una curul.

Comentó que dicha acción se realizó desde la semana pasada, pero espero hasta este día de encuentro con la iniciativa privada para hacer el anuncio.

“No estamos presentando una sola prueba, estamos ocupando las mismas pruebas que presentaron panistas y que ganaron en tribunal, con eso mismo están descalificados. Y las mismas pruebas que presentó Claudia Rivera para que se hiciera su inscripción por encima de los demás, son las mismas pruebas que se están ocupando para demostrar que es ilegal también su participación”, explicó.

Con relación a la abanderada morenista, abundó que la amonestación que recibió por parte del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos al promover sus logros y acciones como munícipe de Puebla en sus redes sociales; es razón suficiente para retirarle la candidatura.

Con relación a Acción Nacional, sostuvo que hubo anomalías en la forma en la que el partido seleccionó y nombró a sus candidatos, pues en su opinión se violaron los derechos de verdaderos panistas.

“No por qué estemos compitiendo por un partido vamos a permitir que se violen los derechos humanos de otros ciudadanos, aunque estén en diferente partido. Somos un partido incluyente, un partido que ve por todos y trabajan por todos”, dijo al exponer las razones por las cuales impugnó.

Por otra parte, tras reunirse con los empresarios, Edgar Yamil Yitani, indicó que para resolver el tema del ambulantaje en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, el ayuntamiento facilitará que las personas abran negocios en sus viviendas.

Abundó que también pondrá en marcha caravanas de apoyo médico y legislativo. En estas, mencionó, incluirá mercados rodantes para que los vendedores informales puedan comercializar sus productos en colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares.

Asimismo, el candidato de Movimiento Ciudadano indicó que abrirá talleres de artes y oficios, para que la población pueda capacitarse.

Yitani Ortega abundó que la economía de la ciudad está destrozada y la gente se siente abandonada por las autoridades.

En tanto que a los empresarios el ayuntamiento los presiona para que cumplan con sus obligaciones, a pesar de que siguen pagando salarios para evitar despidos, agregó.

Consideró que tanto los propietarios de negocios establecidos como los dueños de puestos ambulantes están haciendo lo que les corresponde, pero no la comuna, ya que no ha apoyado a ambos sectores: “No se pone la misma camisa y no quiere participar en beneficio de los demás, solo está buscando un beneficio propio”.