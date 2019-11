Impuesto Sobre Hospedaje debe ser para promoción turística: Asociación Poblana de Hoteles y Moteles

La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles pidió que el recurso recaudado en 2020 por el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), sea destinado a la promoción turística del estado.

El director de la agrupación, Gustavo Ponce de León Tobón, indicó en entrevista telefónica que desde campaña los hoteleros hablaron con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y una de las peticiones que le hicieron fue precisamente que se volviera a aplicar dicho gravamen.

Lo anterior debido a que el gobierno federal determinó desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México.

“Si es exclusivamente para la promoción turística, estamos de acuerdo. Si es para otro rubro, no estamos de acuerdo porque es un impuesto que lo paga el turista, pero se entiende que es para promover el turismo, pero si lo ocupan para otra situación está difícil”.

Ayer, en comisiones, diputados avalaron retomar el ISH con una tasa de 3 puntos porcentuales y se prevé que hoy quede aprobado en el pleno del Congreso.

Ponce de León indicó que ya no tienen nada que hablar ni con los legisladores ni con el mandatario estatal, puesto que ya es un hecho la aplicación del impuesto.

Consideró que este no incidirá negativamente en los turistas que pernocten en el estado, puesto 3 por ciento de impuesto no es alto, además de que en otras entidades es incluso mayor.

“En otras poblaciones se aplica un poquito más. Todo puede ser alta o baja, depende a que se aplique. Puede ser un impuesto mayor, pero si no se aplica para lo que no fue hecho, pues está difícil. No creo que sea gravoso un 3 por ciento, no es una cantidad muy onerosa”.

Actualmente el nivel de ocupación en los hoteles es de 70 por ciento durante los fines de semana, mientras que el resto de los días disminuye a 40 puntos porcentuales.