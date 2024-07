Hoteleros no solo califican de insuficiente el impuesto a Airbnb sino que demandan mayor regulación a la aplicación

Cobrar el 3 por ciento del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) es solo el comienzo de una serie de regulaciones a las que tienen que ser sometidas las plataformas que ofrecen la renta de habitaciones, como Airbnb, manifestó Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles.

Si bien celebró la aprobación en comisiones de la iniciativa de obligarlas a pagar el impuesto estatal, la cual fue enviada por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comentó que a nivel federal falta que se les exija dar Infonavit y seguridad social a quienes laboren para las personas que rentan los cuartos, que cuenten con uso de suelo específico, licencia de funcionamiento y seguro de responsabilidad civil.

Vía telefónica, indicó a La Jornada de Oriente que es urgente que hoteleros y plataformas, operen con un piso parejo.

“Esto es el comienzo de algo más que se tiene que hacer para regular Airbnb, no solo es pagar el 3 por ciento, esto es una gran iniciativa del gobierno del estado, pero es el principio de muchas cosas más que hay que hacer”.

Domínguez Gabián añadió que el tema de mayor regulación para las plataformas lo ha estado impulsado de hace tiempo la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, por lo que esperan que los diputados federales actuales o lo que están próximos a entrar en funciones, le den celeridad.

Ayer, en la sesión de la Comisión de Hacienda se estimó que son alrededor de 9 mil 400 habitaciones que brindan el servicio a través de aplicaciones como Airbnb, Tripadvisor, Booking y Kayak.

La decisión de obligar a las aplicaciones a tributar, se tomó ante el crecimiento de ese sector, que alcanzado una oferta equivalente a 24 por ciento de los 30 mil cuartos de hotel registrados en el estado de Puebla, según cifras de la Secretaría de Turismo.

No obstante, el presidente de la Asociación Poblana estimó que son más de 12 mil 500, tan solo en el municipio de Puebla, por lo que es un gran impacto para los hoteles, puesto que llega a bajarles hasta 20 por ciento la ocupación, debido a que la gente opta por ocupar las aplicaciones para reservar en viviendas particulares.

“Sí nos pega tremendamente y ellos no tienen los gastos que nosotros tenemos, realmente ellos pueden tener unas tarifas mucho más bajas, aunque también tienen sus desventajas, la seguridad que tú tienes en un hotel, no la tienes en un Airbnb o si tienes algún problema de salud, no te van a poder atender en un momento, como sería en hotel”.