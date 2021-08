Imprecisiones y fallas rodean a premio convocado por el IMACP, denuncian artistas

Un tejido de inconformidades, fallas, comunicaciones no resueltas, sospechas administrativas provocadas por las formas en la facturación y desconcierto por la resolución del montaje, dieron forma a la entrega del Premio Abraham Paredes de Fotografía 2021, al que convocó el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), sostuvieron Agnija Anca y Nereo Zamítiz artistas que participaron en la convocatoria.

Con una exposición montada adentro de otra exposición en la Galería de arte del Palacio municipal, el collage de imágenes impresas en diferentes formatos se propuso como un homenaje a la figura, legado y labor de más de 70 años de este fotoperiodista poblano, amante del volcán Popocatépetl y la vida de esta ciudad.

Los artistas Agnija Anca y Nereo Zamítiz, incluso ganadores del concurso, señalaron que éste fue “una falta de respeto” al propio Abraham Paredes, a los creadores y al mismo público, por la serie de faltas notadas en la emisión de la convocatoria –que también calificaron como excluyente-, en el proceso de producción, difusión y exhibición final.

Con sustento en las conversaciones grabadas y documentos enviados con el IMACP que fueron compartidos a esta casa editorial, señalaron la serie de “anomalías” que pasaron, como artistas, al participar en la convocatoria del Premio de Fotografía Abraham Paredes, a quien además reconocen como su maestro y amigo.

De inicio, señalaron que el IMACP les pidió una “factura personal después de resultar seleccionados en el Premio de Fotografía Abraham Paredes, cuando en la convocatoria sólo aparece que el beneficiario pueda emitir factura, y nunca, ni en formularios ni cartas compromiso, aparece que la factura debe ser a nombre del seleccionado”. Acotan que “al tratar el asunto personalmente con los organizadores nos indicaron que era requisito obligatorio y se debió a que nosotros malinterpretamos la convocatoria”, pese a que otros 15 concursantes también mandaron factura por medio de sus agentes. “Artista que gana o artista que se presenta aquí con nosotros, es artista que tiene que facturar…”, les dijo Sergio Rivera Martínez, coordinador de Promoción Cultural.

De paso, cuestionaron por qué el IMACP de inicio puso como clave de servicio la 82131600 correspondiente a Fotógrafos y cinematógrafos, bajo el rubro Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes, para luego cambiarla a 82131600 que es Cultura, bajo el rubro Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos. “Fue muy extraña la insistencia de otorgar facturas”, señalan Anca y Zamítiz y cuentan que “ni en la Bienal de Grabado y Pintura Alfredo Zalce en la cual premios son de 120 mil para pintura y 70 mil para grabado piden facturas a los ganadores; la práctica es entregar cheque al ganador y el ganador paga lo requerido al SAT”.

Asimismo, refieren que si la convocatoria en el punto dos del procedimiento de registro requería inscribir la fotografía en una categoría –como Principiantes, Estudiantes o Profesionales-, entonces “qué sucedió con los premios para cada categoría”, pues estos no fueron aclarados. Ello, porque si bien en su sitio de Facebook dieron que conocer que el primer lugar fue para Mario Alberto Castañeda Casillas que obtuvo seis mil 500 pesos; el segundo para Nereo Zamítiz, con tres mil 900 pesos; y el tercero para Portia Ameyalli García Cruz, que recibió dos mil 600 pesos, además de sólo cinco menciones honoríficas –de 28 que se entregarían-, que fueron acreedoras a mil 300 pesos, no se precisó si los ganadores fueron seleccionados conforme a cada categoría o si fue una calificación general, a la par de que no se dieron a conocer los nombres de las menciones de honor y qué se hizo con el monto que no se entregó. Destaca además que al final, para la exhibición, se seleccionaron solamente a 23 artistas, según informó el IMACP en un comunicado oficial.

Exponen además que no fueron notificados de la apertura de la exposición –pese a que los participantes pidieron hacerlo a Omar Camacho, del departamento de Exposiciones a principios de julio- que abrió el 24 de dicho mes adentro de otra exposición denominada “La imagen discursiva”, ambas montadas en la Galería de arte del Palacio municipal, a la par de que –pese a que como creadores otorgaron permisos firmados- las imágenes no se difundieron ni en redes sociales ni de manera física por los encargados de Difusión del IMACP.

Los denunciantes resaltan que en distintas visitas –al inicio y otra apenas días atrás- a la exposición, notaron la ausencia de fichas técnicas que el IMACP indicó como “una resolución museográfica de la jefa del Departamento de Exposiciones, Adriana García”, resolución que ya tuvo otra: la colocación de fichas técnicas a un costado del collage de imágenes, en la que repitieron el nombre de un participante y sacaron a otro más.

En suma, calificaron que el Premio Abraham Paredes de Fotografía 2021 tuvo una convocatoria que no fue clara, “excluyente e irrespetuosa” desde el inicio, que causó problemas para los artistas y frenó la participación de otros sectores de la población, a la par de que se enfrentaron a actitudes “impositivas y tajantes” por parte de los funcionarios municipales, la cuestionable resolución museográfica –que el director del IMACP, Gerardo Ismael Oviedo, calificó como “una apreciación estética”- y la escasa difusión de sus obras.