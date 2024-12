Impera la incertidumbre ante posible recorte presupuestal de 11 mil mdp para Puebla

A pocos días de que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en Puebla se encendieron las alertas ante la posibilidad de que se aplique un recorte presupuestal para el estado de 11 mil millones de pesos.

Mientras Fedrha Suriano Corrales, legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), convocó a la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, a solicitar una reunión con autoridades federales, para impedir la reducción, esta última sugirió tener confianza en las gestiones que llevan a cabo los diputados federales.

En tanto, el diputado federal de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo informó que el PPEF se somete a ajustes que serán votados posiblemente la semana entrante, cuando se conocerá con precisión el monto que se asignará a la entidad federativa.

El lunes pasado, el senador por el PRI Néstor Camarillo Medina aseguró que la bolsa de recursos federales para 2025 se reducirá de los 126 mil millones de pesos inicialmente proyectos a 115 mil millones.

A nivel nacional, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el PPEF 2025 sufrirá un ajuste de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos para corregir el error que se cometió al reducir la partida correspondiente a las universidades públicas del país.

Dejó entrever que se recortará el presupuesto de algunos órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para resarcir la bolsa que se programó originalmente en los rubros de educación, salud, cultura, agua y agricultura.

“Es un tema realmente preocupante”: Fedrha Suriano

Fedrha Suriano señaló que el Congreso local no puede permanecer indiferente ante la posibilidad de que se reduzcan los recursos de Puebla, por lo que urgió a entablar contacto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Es un tema realmente preocupante. Es muy grave porque están en riesgo, no sólo el pago de proveedores y de servicios públicos, sino los recursos para todos los municipios y la ciudadanía”, insistió.

Agregó que los recortes presupuestales además exhiben que el país no alcanzará el crecimiento económico que se había previsto.

“Me parece un tema bastante grave que nos conformemos, que no levantemos la voz y que no pidamos una explicación y que no gestionemos que nos den más recursos para el estado de Puebla”, insistió.

Continúan las gestiones: Artemisa García

Laura Artemisa García, también coordinadora de la bancada mayoritaria de Morena, aseguró que la reducción del presupuesto federal en Puebla no es definitiva, porque continúan las gestiones a nivel federal.

“Sabemos de la capacidad de gestión de nuestros diputados federales, confiamos plenamente en ellos (…) segura estoy que los recursos que se generarán nunca serán suficientes para las grandes necesidades, pero se hará valer cada peso que llegue a Puebla”, sostuvo.

