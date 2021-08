El Instituto Municipal de la Juventud llevará a cabo Jornadas Juventud-ES LGBT+

El Mes de la Juventud en Puebla se vivirá en colores arcoíris. El Instituto Municipal de la Juventud llevará a cabo las Jornadas Juventud-ES LGBT+, el 20 y 21 de agosto en punto de las 9:00 horas.

Se trata de una serie de conferencias y talleres para promover los derechos humanos, el acceso a la justicia y la salud de las disidencias sexuales de 15 a 29 años de edad. El evento contará con personalidades poblanas con una amplia trayectoria en el activismo como Tuss Fernández, actual presidente del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros de Puebla, Gabriela Cortés, presidenta del Taller AC, Gabriela Chumacero presidenta del Grupo transgénero Puebla y Juan Corona, politólogo y activista. Las jornadas contarán con dos demostraciones de baile.

El Vogue por The House of Marikha, baile cuyos orígenes se le atribuyen a las comunidades queer en los ochenta y un espectáculo de danza Drag, por la casa Dragasty de Puebla, una interpretación que desafía las expresiones tradicionales del género y donde se contarán con la presencia de una de las finalistas de la Carrera Drag Puebla 2021 Mai C.

Algunos de los temas que se abordarán en Jornadas Juventud-ES LGBT+ son: Identidades fuera del binarismo, la bisivilidad, el matrimonio igualitario, masculinidad al interior de la diversidad sexual, entre muchos otros. Otras personalidades con las que contará el evento son la Dra. En Filosofía de la Ciencia, Siobhan Guerrero Mc Manus, la periodista Láurel Miranda y Amitaí Verdugo Mendez, persona muxe, Drag Queen y artista de maquillaje. Adicionalmente, de forma simultánea se estarán aplicando en el Parque Biblioteca, pruebas rápidas de detección de VIH, Sífilis y Hepatitis C por parte de la Secretaría de Salud del Estado.

En conformidad con las medidas sanitarias derivadas de la contingencia por Covid-19 se contarán con medidas de sanitización así como un cupo limitado para la asistencia al evento, por lo que podrás encontrar el enlace de inscripción en las redes sociales del Instituto o en https://forms.gle/EL6CAtMoaZ5VoP997, enlace que también podrán encontrar en las redes sociales del Instituto.