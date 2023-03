Imagen como fuente histórica

Con esta entrega cierro, al menos temporalmente, el tema de la imagen y su relación con la Historia. Hace dos semanas hablé de la importancia de la imagen y de los acervos personales para la memoria; la semana pasada, de los recursos audiovisuales como una forma de análisis social, investigación y memoria, a través del documental “La Danza del Hipocampo” que me recomendó nuestro colaborador Geovanny Mota. En esta ocasión, hablaré del estudio de las imágenes como fuente histórica. Hace algunos años, cuando intentaba ingresar a un doctorado en Ciencias Sociales, se me preguntó qué fuentes ocuparía en el proyecto de investigación que propuse para entrar que se centraba en el estudio de las pinturas murales existentes en numerosos templos agustinos en el estado de Hidalgo. Respondí que las propias imágenes, obviando, por supuesto, el uso de otras más -las documentales, claro está-. Los evaluadores, historiadores orgullosos -orgullosísimos, hay que decirlo-, me dijeron categóricamente: “esas no son fuentes”. Como se imaginará quien lea esto, estuve en desacuerdo total y, por ende, no ingresé a ese posgrado. La vida me fue llevando a otros derroteros y terminé estudiando el Doctorado en Estudios Mesoamericanos, con el acento en el personaje histórico y literario Canek -caracterizado como símbolo desde la teoría de Lotman- y su presencia en varios cortes sincrónicos de las historias de Yucatán y Guatemala. Afortunadamente, tanto el posgrado, como mis asesores, han logrado trascender esa visión positivista, cerrada y disciplinar y aceptaron y motivaron mi investigación que fue profundamente multidisciplinar. Como dato curioso, utilicé imágenes, video juegos, esculturas, al igual que otras fuentes documentales y hemerográficas, para comprender el paso de este símbolo en la historia de estos territorios y la forma en que se ha fusionado con la resistencia maya yucateca e itza’. Por supuesto que se me ha observado que la semiótica no es una disciplina a través de la cual se pueda estudiar la historia y mucho menos extender el estudio a las otras fuentes que mencioné. Incluso hubo quien me comentó que, en lugar de haber ocupado la semiótica, debí haber utilizado la llamada “historia del presente”. Como sea, he demostrado a través de mi investigación que se puede trabajar con imágenes, y otros recursos, para comprender fenómenos enraizados en la historia desde múltiples disciplinas.

No obstante, al igual que sucedió en ese posgrado que comenté al inicio de este escrito, existe todavía en academias de Historia quien dice que la imagen no es una fuente válida para el estudio de la Historia, es decir, se sigue pensando exclusivamente en los documentos escritos como materia del análisis histórico. Si a eso le sumamos que hay quien todavía piensa que los temas de la vida cotidiana no son lo suficientemente importantes para tratarlos, es decir, hay que seguir hablando de los “grandes” actores de la historia y sus historias nacionales, pues las imágenes menos, especialmente si se trata de temas cotidianos. Peter Burke, el afamado historiador británico, afirma en su libro “Visto y no visto, el uso de la imagen como documento histórico” (2001), que puede “darse el caso de que los historiadores siguieran sin tomarse lo bastante en serio el testimonio de las imágenes, como ocurre con un reciente estudio que habla de la «invisibilidad de lo visual». Según dice un especialista en historia del arte, «los historiadores… prefieren ocuparse de textos y de hechos políticos o económicos, y no de los “niveles más profundos de la experiencia que las imágenes se encargan de sondear»; otro, en cambio, habla de la «actitud de superioridad para con las imágenes» que esto presupone”. Es decir, que la imagen no es un documento “tan” válido como un documento escrito. Vale decir aquí que también no se trata de cualquier documento escrito, no; estamos hablando de documentos coloniales, de puño y letra de los escribanos. Por supuesto, las crónicas, pero no aquellas ediciones modernas, comentadas por algún historiador o especialista pues son consideradas fuentes secundarias. Aquí entran, por supuesto, aquellas paleografiadas y con la ortografía actualizada. Por ejemplo, la “Historia de la Conquista del Petén Itzá” de Juan de Villagutierre editada por la editorial Historia 16 no es válida de acuerdo con esta mentalidad, independientemente si se trata del mismo contenido. Las y los historiadores que lean esto, estarán arqueando las cejas pensando dos cosas: uno, “¿cómo te atreves a dudar de la superioridad de una fuente primaria?”, por un lado y, dos, ¿en serio siguen existiendo personas que descalifican fuentes de esa manera?” Cada quien sabrá dónde colocarse. Por supuesto, quiero que quede claro que entiendo las implicaciones formativas y de profundidad de análisis que puede tener el trabajo con la fuente original, pero ¿qué sucede cuando el alumno, el investigador no tiene la posibilidad de hacerse de uno de esos manuscritos?, ¿ha de detener su proceso investigativo y de titulación hasta conseguir el documento? En todo caso, ¿es necesario descalificar la fuente llamándola secundaria o, de plano, negándole el apelativo “fuente”?

Por tanto, el asunto es qué es aquello que consideramos fuente. De acuerdo con Burke, “Tradicionalmente, los historiadores han llamado a sus documentos «fuentes», como si se dedicaran a llenar sus cubos en el río de la verdad y sus relatos fueran haciéndose más puros a medida que se acercaran más a los orígenes. La metáfora es muy vívida, pero también equívoca, por cuanto implica la posibilidad de realizar una exposición del pasado libre de la contaminación de intermediarios. Naturalmente resulta imposible estudiar el pasado sin la ayuda de toda una cadena de intermediarios, entre ellos no sólo los historiadores de épocas pretéritas, sino también los archiveros que ordenaron los documentos, los escribas que los copiaron y los testigos cuyas palabras fueron recogidas. Como decía hace medio siglo el historiador holandés Gustaaf Renier (1892-1962), convendría sustituir la idea de fuentes por la de «vestigios» del pasado en el presente. El término «vestigios» designaría los manuscritos, libros impresos, edificios, mobiliario, paisaje (según las modificaciones introducidas por la explotación del hombre), y diversos tipos de imágenes: pinturas, estatuas, grabados, o fotografías.” Si aceptamos el término, podemos asumir que los historiadores, igual que los arqueólogos, trabajarían con vestigios, con monumentos del pasado. Para mí, suena en extremo sugerente, hasta emocionante.

Por supuesto, existen riesgos para el estudio de la historia a través de la imagen, como nos menciona Burke: “Ni qué decir tiene que el uso del testimonio de las imágenes plantea numerosos problemas harto delicados. Las imágenes son testigos mudos y resulta difícil traducir a palabras el testimonio que nos ofrecen. Pueden haber tenido por objeto comunicar su propio mensaje, pero no es raro que los historiadores hagan caso omiso de él para «leer entre líneas» las imágenes e interpretar cosas que el artista no sabía que estaba diciendo. Evidentemente semejante actitud comporta graves peligros. Es preciso utilizar las imágenes con cuidado, incluso con tino —lo mismo que cualquier otro tipo de fuente para darse cuenta de su fragilidad. La «crítica de las fuentes» de la documentación escrita constituye desde hace bastante tiempo una parte fundamental de la formación de los historiadores.” Como lo he comentado en otras entregas, la “verdad” y la “objetividad” detrás de los documentos es totalmente discutible; igualmente aquello de la objetividad de los propios investigadores que eligen tales o cuales archivos para trabajar y cierto número de documentos, por lo que la verdad que ellos comentan depende del universo elegido por el investigador. Pasa lo mismo con las fuentes visuales, en especial con la fotografía, pues pese a que nos muestra aparentemente la realidad, todo ello depende no sólo de la toma realizada por el fotógrafo, que elige encuadres, formatos, iluminación y otros elementos técnicos, sino de su manipulación en el laboratorio o en su manipulación digital. Por si fuera poco, si la imagen se encuentra en un contexto hemerográfico, es decir que está relacionada con un medio impreso como periódicos o revistas (ahora en medios digitales), entra en juego el asunto de la edición, es decir que, editores, jefes de redacción, reporteros, deciden qué imagen o imágenes han de ilustrar tal o cual acontecimiento y ello dependerá con demasiada frecuencia de decisiones políticas o de grupo. Por tanto, queda claro, debe existir una utilización crítica de estas fuentes.

No puedo imaginar la investigación de Enrique Florescano que después se convirtió en el libro “Imágenes de la Patria” sin imágenes. Mucho menos “La Guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (1492- 2019)” de Serge Gruzinski; igualmente, toda la producción de Alfredo López Austin. De hecho, recuerdo que sus clases eran acompañadas con presentaciones en Power Point atiborradas de imágenes diversas. ¿Cómo podría haber construido conceptos como “Cosmovisión”, “El Hombre dios” o lo “Zuyuano” sin contrastar su estudio con imágenes de todo tipo, ya no digamos el uso de fuentes orales y escritas? ¿Se equivocó Eduard Seler al elaborar un estudio como el publicado en su libro “Las imágenes de Animales en los Manuscritos Mexicanos y Mayas”? ¿La fabulosa serie “Pintura Mural prehispánica en México” iniciada por Beatriz de la Fuente y coordinada por María Teresa Uriarte no presenta historia por el hecho de que las fuentes principales son pictóricas o prehispánicas? Como dice Burke, “sería muy difícil escribir cualquier cosa acerca de la prehistoria europea, por ejemplo, sin el testimonio de las pinturas rupestres de Altamira y Lascaux, mientras que la historia del Egipto antiguo sería incomparablemente más pobre sin el testimonio de las pinturas sepulcrales. En ambos casos, las imágenes proporcionan prácticamente el único testimonio existente de prácticas sociales tales como la caza.’ Algunos estudiosos especializados en épocas posteriores también se toman en serio las imágenes. Por ejemplo, los especialistas en la historia de las actitudes políticas, de la «opinión pública» o de la propaganda llevan muchos años usando el testimonio de los grabados”. Y para el caso del análisis de nuestra historia posterior a la llegada de los europeos, ¿cómo podríamos comprender el sistema social colonial en América sin los cuadros de costumbre o de castas?; ¿cómo no acudir a la pintura y escultura decimonónicas en México y otras latitudes para comprender la construcción de nuestros nacionalismos? Hoy, imagino, habrá poca gente que no considere el uso de fotografías, filmes y audios para el estudio de la Revolución Mexicana. Abracemos de una buena vez el uso de todos los recursos disponibles para la investigación en las humanidades. Dejemos de limitar a los estudiantes y próximos investigadores con nuestros prejuicios académicos y démosle el justo lugar que tiene la imagen en la comprensión de nuestro pasado. Como dice Burke, “las imágenes nos permiten «imaginar» el pasado de un modo más vivo”.