Ilegales, los recorridos en vehículos todoterreno en la Reserva de la Biósfera Tehuacán–Cuicatlán, advierte el organismo que la cuida

La Dirección de la Reserva de la Biósfera Tehuacán–Cuicatlán (RBTC) alertó sobre la ilegalidad de una actividad organizada por la empresa denominada Rutas Todo Terreno Somos Aventura que promueve una actividad dentro de esa área natural protegida con precios superiores a los 2 mil pesos por persona para recorrer a gran velocidad esa región.

Las autoridades no han concedido ningún permiso de ese tipo, ni se podría otorgar debido a que se trata de un espacio donde esa clase de actividades están prohibidas por lo que la RBTC hizo saber que tal convocatoria es falsa.

En las redes sociales de la empresa, se ha publicado en repetidas ocasiones la invitación donde se indica que ese evento está programado para el 27 de este septiembre, para vivir una experiencia exclusivamente con vehículos Ford Bronco.

“Recorre la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, rodeado de cactus monumentales, cruza ríos, desafía pasos técnicos y disfruta de tramos de velocidad entre valles y desierto” se lee en la invitación.

No es un evento gratuito, el precio por persona, para quienes paguen hasta este 20 de septiembre es de 5 mil 950 pesos por dos personas y 2 mil 150 por acompañante extra, pero partir del 21 subirá a 6 mil 150 por pareja y 2 mil 350 por acompañante extra.

Al respecto la Dirección de la RBTC advirtió que en esa zona no se autorizan ni validan ese tipo de actividades turísticas, dado que así lo marca el reglamento interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en materia de evaluación del impacto ambiental

La advertencia emitida por la RBTC indica que esa empresa carece de garantía para realizar esa actividad, de modo que de ninguna manera podrá cumplir a sus clientes la experiencia que les ofrece.

Dado que ya existe una fecha programada no se descarta que tanto los habitantes de las diferentes comunidades que forman parte de esa zona protegida, al igual que las autoridades, soliciten la presencia de corporaciones de seguridad pública para resguardar la RBTC en caso de que se pretenda realizar esa actividad de manera ilegal.

