San Lázaro: ¿quién es Ignacio Mier? // Administrar reputación de políticos // 4T, ¿en defensa de Cienfuegos? // Inusual respuesta a Trump

Virtualmente ha quedado Moisés Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador de los diputados federales de Morena y, por tanto, presidente de la Junta de Coordinación Política. Falta la votación específica de los legisladores de dicho partido, pero sus eventuales competidores, sobre todo Dolores Padierna, se mostraron disciplinados y dieron su apoyo al político poblano que hizo carrera en el Partido Revolucionario Institucional (fue presidente del comité estatal y legislador gracias a la agrupación tricolor) y que es considerado parte del grupo encabezado por Manuel Bartlett Díaz.

Mier Velazco, empresario y político, diputado por Morena por la vía plurinominal, es miembro del consejo de administración de un diario poblano, Cambio (aunque en los corrillos regionales se asegura que es el dueño: https://bit.ly/3e6Es0q), cuyo director, Arturo Rueda ( @nigromanterueda, en Twitter) fue denunciado en mayo de 2015 ante la Procuraduría General de la República por el candidato priísta a diputado, Jorge Charbel Estefan Chidiac, por los delitos de extorsión y chantaje. Según la denuncia, Rueda, quien sigue como director del diario, exigió 10 millones de pesos por no publicar una grabación que afectaría a Estefan.

De acuerdo con los subtítulos del video, y las voces que se escuchan, Rueda señala que administra la reputación de los políticos y, cuando el priísta ofreció sólo medio millón de pesos, la respuesta fue no seas mamador, si no vendo tlacoyos (nota en La Jornada de Oriente, https://bit.ly/31WLSOW y video https://bit.ly/34EqrDP).

En otro tema: por delicado que hubiera sido, y vaya que los ha habido, ningún tema relacionado con Estados Unidos o la administración Trump había merecido del presidente de México una respuesta como la pronunciada ayer en su presencia, durante la conferencia matutina de prensa, por el virtual vicepresidente (VV), Marcelo Ebrard, al publicitar el profundo descontento del gobierno obradorista con el manejo del caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

A cinco días de que se realicen las elecciones en el vecino país del norte, que podrían llevar a la derrota al actual ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores mencionó que en varias ocasiones, de manera verbal y documentada, se hizo saber a Washington nuestro profundo descontento de que no se haya compartido esa información con nuestro país. Además, de una manera enigmática, advirtió que se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio.

El presidente de la República, por su parte, reiteró su postura de defensa de la institucionalidad del Ejército mexicano y señaló que si no hubiera pruebas contra Cienfuegos este militar deberá ser puesto en libertad. Usualmente flamígero contra presuntos responsables de actos de corrupción en otros casos, que aún no han recibido una sentencia condenatoria, como sucede con Genaro García Luna, el habitante de Palacio Nacional se ha mostrado cuidadoso en cuanto al ex secretario en la administración peñista.

Habrá de verse lo que suceda después del próximo martes, cuando se realicen los comicios presidenciales en Estados Unidos: ¿Palacio Nacional pinta su raya provisional ante la posibilidad de que Trump pierda? En caso de que Donald logre un segundo periodo, ¿la llamada Cuarta Transformación se esforzará en buscar la liberación del general Cienfuegos? ¿El espíritu de cuerpo de las fuerzas armadas mexicanas llevará al Presidente a defender al ex jefe caído, para no generar turbulencias en el verde olivo nacional?

Y, mientras la frase más astillada en redes sociales este jueves fue la pronunciada por Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco: No es sencillo darte cuenta, cuando despiertas por la mañana, que el Presidente de la República y el gobierno federal te apuntan la mira y se te echan encima, no se siente padre ver que el Presidente anda enojado contigo, ¡hasta el próximo lunes!