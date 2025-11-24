Lunes, noviembre 24, 2025
IEE tendrá 50 mdp menos para gastos ordinarios a lo previsto en 2026: Cruz

La consejera presidenta destacó que el órgano electoral había solicitado 120 millones pero en el presupuesto de egresos que se discute solo se aprobarían 70 millones de pesos

Efraín Núñez

El Instituto Electoral del Estado (IEE) recibirá 50 millones de pesos menos a lo estimado por el órgano electoral para 2026 por concepto de gastos ordinarios, informó Blanca Yassahara Cruz, consejera presidenta.

Expuso que la propuesta de presupuesto que se discute en el Congreso del estado es de 447 millones de pesos, de los cuales 377 millones son de prerrogativas de los partidos políticos y 70 millones serían destinados para gastos ordinarios, cifra que representa 50 millones de pesos a los 120 presupuestados por el instituto.

“Habíamos solicitado un monto que tenía solicitado nuestro gasto operativo, nuestro gasto de inicio de proceso electoral que no necesariamente se entrega al inicio de año porque el periodo electoral comienza hasta noviembre de 2026”, expuso.

Agregó que aún está pendiente el dinero correspondiente a la elección judicial, el cual se determinará hasta conocer los detalles de las leyes secundarias.

En agosto pasado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para 2026 por un monto 587.72 millones de pesos, mismo que estaba compuesto por 120.22 millones de gasto ordinario del IEE -el cual se redujo a 79 millones- 377.59 de prerrogativas de los partidos políticos y 89.90 millones de pesos para el inicio del proceso electoral 2026-2027.

Respecto a este último rubro la consejera presidenta destacó que no es necesario que se entregue al inicio de año, ya que se trata de una partida que se aplicará hasta noviembre.

En otro tema, refirió que la agrupación Fuerza Obradorista no ha cumplido hasta el momento con ninguna de las asambleas requeridas para lograr su registro como partido político con registro local.

“No tiene ninguna asamblea certificada. Solo ha desplegado una en Tecamachalco que fue el 26 de octubre, la cual no se realizó con éxito porque no tenían quórum mínimo requerido que son 466 personas para llevarla a cabo y verificarla”.

Manifestó que se tiene previsto que dicho partido político realice una asamblea distrital más en el municipio de Tepeaca y prácticamente le quedaría diciembre de 2025 y enero del próximo año para cumplir con las 18 necesarias para llevar a cabo una estatal.

Internacional

Prevén nueva fase de operaciones militares de EU contra Venezuela

La Jornada -
Washington. Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, informaron ayer a Reuters cuatro...
Internacional

Asesinatos de palestinos en Gaza ya se acercan a 70 mil

La Jornada -
Deir Al Balah., Los ataques israelíes contra Gaza ponen en riesgo la tregua al dejar al menos 318 fallecidos y 788 heridos desde que...

