Ordenan al IEE abrir investigación contra Porfirio Loeza por promoción irregular

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Electoral del Estado (IEE) abrir una investigación contra el alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, para determinar si la promoción de sus acciones de gobierno en el marco del proceso comicial incidió en su reelección el 6 de junio pasado.

La revisión se ordenó para verificar si tiene fundamento una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), emitida el 5 de mayo pasado, en la que resolvió que el edil incurrió en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Una vez que el IEE se allegue de más elementos, el TEEP establecerá si se mantiene la decisión que tomó de dar vista de los hechos a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que inicie los procesos administrativos que en derecho corresponda.

El caso llegó a la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, a raíz de un medio impugnativo que promovió Porfirio Loeza contra el fallo del organismo jurisdiccional local del 5 de mayo pasado.

La Sala Regional revocó la resolución del TEEP, al considerar que hizo una inadecuada valoración de las dos publicaciones en redes sociales que motivaron las acciones en contra del alcalde, quien consiguió mantenerse al frente del ayuntamiento de Tlatlauquitepec tres años más, al competir como candidato de Morena este año.

En cuanto a una publicación en facebook y twitter de la construcción del techado de una plaza cívica en una escuela, la sala concluyó que Porfirio Loeza sí promocionó su imagen, pues se incluyó su nombre de manera destacada y es posible advertir que refirió acciones del ayuntamiento, así como el impacto positivo y beneficios que generarían.

No obstante, los elementos del expediente no permiten establecer si existió o no la proximidad suficiente entre las conductas denunciadas y el inicio del proceso electoral, de manera que pueda afirmarse, como lo hizo el tribunal local, que vulneraron el principio de equidad, agregó el TEPJF.

En cuando a una información publicada en Facebook respecto de la pavimentación de calles, la sala señaló que no tuvo como objeto difundir logros personales o posicionar al actor frente al electorado, sino que se trató de la difusión de las obras públicas realizadas en el municipio, “lo que es congruente con el artículo 134 de la Constitución pues tuvo carácter institucional”.