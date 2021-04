IEE se autoinvestigará el fraude electoral de 2018, resuelve el INE

Consejeros y funcionarios del Instituto Electoral del Estado pusieron en duda los resultados de la elección de gobernador de 2018 al no hacer un correcto resguardo de las boletas. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó exonerar a los primeros, al concluir que las omisiones no fueron graves, pero solicitó a la Contraloría del IEE investigar y sancionar a los segundos. El problema es que esa área tiene como titular a Juan Ignacio López Caso, uno de los 19 servidores públicos que violó la cadena de custodia de los votos ese año.

El representante de Morena ante el Consejo General del IEE, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, anunció que solicitará la suspensión de López Caso porque no puede ser juez y parte en la investigación, así como del resto de los implicados en lo que se resuelve su situación jurídica, pues recordó que Puebla atraviesa por un proceso electoral organizado por el IEE que no debe ser empañado con lo que se hizo en el pasado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, aseguró que las malas prácticas de 2018 tuvieron como propósito garantizar el triunfo de la candidata del PAN Martha Érika Alonso Hidalgo, a través de la manipulación de votos, por lo que reprobó que el INE pretenda “cortar el hilo por lo más delgado” dos años y medio después de los hechos.

“A mí no me queda duda que habrá sanciones contra el personal, pero siempre he sostenido que el personal actúa bajo las órdenes de alguien, no actúan solos ni son arbitrarios”, agregó el representante, quien culpó a dos exfuncionarios de primer nivel del fraude electoral que denunció Morena en 2018: la exsecretaria Ejecutiva Dalhel Lara Gómez y el exconsejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga.

Bermúdez reconoció que no existe forma de sancionar a Lara y Herrera, pues la tardanza con la que el INE resolvió el caso dio la oportunidad a ambos de separarse de su cargo. Lara lo hizo el 25 de enero de 2019, un mes después del fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso; Herrera, el 26 de agosto de ese año.