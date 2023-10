Justifica IEE demoras en la atención de quejas contra aspirantes a la gubernatura

Ante la violación de los plazos en la que ha incurrido el Instituto Electoral del Estado (IEE) en la atención de denuncias contra aspirantes de Morena, la presidenta de ese organismo, Blanca Yassahara Cruz García, argumentó que el IEE ha apostado a la exhaustividad.

“En efecto nuestros procedimientos son largos (…) por la cantidad de requerimientos que hemos estado realizando, ya que el tribunal electoral nos ha pedido ser exhaustivos”, explicó la funcionaria en entrevista.

Explicó que las demoras en las quejas por supuestos actos anticipados de campaña se motivan en la gran cantidad de requerimientos que el instituto realiza en cada caso, algunos a empresas privadas que intervienen en la promoción de los aspirantes denunciados.

Detalló que el IEE entra en contacto con las firmas, con el objetivo de indagar quiénes son los participantes en la contratación de espectaculares o entrevistas.

“La empresa a lo mejor no nos contesta, nosotros ahí ya gastamos tiempo, y no podemos ir con sólo un requerimiento, tenemos que hacer dos requerimientos o tres requerimientos, para que cuando remitamos el expediente al tribunal el tribunal no nos diga ‘no fuiste exhaustivo’”, ahondó.

Blanca Cruz agregó que el IEE tiene en trámite 55 quejas, además de que ha remitido al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) un total de 30 expedientes.

Los retrasos

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) corroboraron en distintas sentencias que el IEE incumplió los plazos que establece la ley para la atención denuncias por supuestos actos anticipados de campaña, presentadas contra Julio Huerta Gómez e Ignacio Mier Velazco, aspirantes a la gubernatura de Morena.

La denuncia contra Julio Huerta se presentó ante el instituto el 22 de marzo pasado, pero fue hasta el 15 de agosto cuando el organismo electoral determinó que no era procedente, es decir, que la retuvo cinco meses.

El IEE hizo lo mismo con una queja contra Ignacio Mier aunque con una tardanza mayor, pues le tomó ocho meses concluir que las acusaciones carecieron de sustento.