IEE acelera desaparición de FxM: le niega participar en las elecciones extraordinarias

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que Fuerza por México (FxM) no podrá participar en las elecciones extraordinarias que se celebrarán el 6 de marzo próximo en tres municipios, con lo que adelantó su desaparición a nivel local luego de que perdió su registro como partido político.

En el caso de Encuentro Solidario (PES), Compromiso por Puebla (CPP) y Redes Sociales Progresistas (RSP), los cuales también perdieron su registro, podrán registrar candidato a alcalde solo en Santa Rita Tlahuapan, lo que extenderá su presencia en Puebla hasta la conclusión del presente proceso comicial.

Los representantes del PES, CPP y FxM ante el Consejo General anunciaron que impugnarán el acuerdo en tribunales, al acusar que limita su derecho a competir en las elecciones de este año.

Durante la sesión en la que se discutió y votó el asunto, el consejero Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga defendió la resolución al asegurar que se ajustó a lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Bonilla explicó que esa normativa determina que “en ningún caso” podrá participar en elecciones extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha de la realización de los nuevos comicios, prohibición que se exceptúa cuando dicha fuerza política participó con candidato en la elección anulada.

Agregó que el IEE vetó de la contienda a CPP, PES, RSP y FXM en Teotlalco y San José Miahuatlán, porque en esos municipios no se anuló “en un sentido estricto” la elección, sino que no pudo realizarse debido a que protestas ciudadanas impidieron el reparto de la paquetería electoral, razón por la cual no aplica la excepción que establece la ley.

En el caso de Tlahuapan, el Consejo General del IEE acordó permitir el registro de candidatos a CPP, PES y RSP por tratarse de una elección anulada por tribunales donde compitieron con abanderados, medida de la que excluyó a FxM por no haber registrado abanderado en ese municipio.

El consejero Arturo Baltazar Trujano manifestó que lo mejor “políticamente hablando” era permitir la participación a todas las fuerzas políticas, pero la ley impide al IEE tomar ese camino.

“Nuevamente hago un llamado a la autoridad responsable a que pueda adecuar y darnos un margen de actuación jurídica más acorde a los nuevos tiempos, para poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía”, concluyó.