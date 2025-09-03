Identifican como Betsaida, de 19 años, a la mujer hallada sin vida en Coronango; habría sido estrangulada

Autoridades identificaron como Betsaida, de 19 años, el cadáver de la mujer hallada la tarde del martes en la sección 10 del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango.

Con base a los primeros resultados forenses, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) estableció que el cuerpo presentaba huellas de extrema violencia y que la causa preliminar de muerte habría sido estrangulamiento.

Por tal motivo, las autoridades ministeriales activaron los protocolos de feminicidio, aunque precisaron que esta línea de investigación aún no es definitiva.

El cadáver fue reconocido por el padrastro de la víctima la noche del martes en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana. En este marco, la FGE se reservó el nombre completo de la joven.

Agentes investigadores determinaron que el asesinato se cometió en otro sitio y que el abandono del cuerpo, envuelto en bolsas y colocado debajo de un colchón, habría ocurrido durante la noche o madrugada del lunes al martes, entre las calles Central Revolución y Domínguez.

En este sentido, las autoridades precisaron que la joven residía en la ciudad de Puebla, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se perpetró en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en el fraccionamiento Misiones de San Francisco.

Testimonios de vecinos refieren que no escucharon ni observaron situaciones extrañas en las horas nocturnas ni en la mañana siguiente. Fue hasta cerca del mediodía cuando dos recolectores de plástico PET descubrieron el cadáver, al intentar llevarse el colchón que se encontraba encima de los restos humanos, pensando que estaba abandonado.

El caso está en manos de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la FGE. Sin embargo, las autoridades ministeriales insistieron en que la línea de investigación no está definida, por lo que el móvil del crimen continúa en análisis pericial.

