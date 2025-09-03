Miércoles, septiembre 3, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Identifican como Betsaida, de 19 años, a la mujer hallada sin vida en Coronango; habría sido estrangulada

FGE activa protocolos de feminicidio; indagatoria aún no está definida

Identifican como Betsaida, de 19 años, a la mujer hallada sin vida en Coronango; habría sido estrangulada
Identifican como Betsaida, de 19 años, a la mujer hallada sin vida en Coronango; habría sido estrangulada. Foto ES IMAGEN
Isaí Pérez Guarneros

Autoridades identificaron como Betsaida, de 19 años, el cadáver de la mujer hallada la tarde del martes en la sección 10 del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango.

Con base a los primeros resultados forenses, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) estableció que el cuerpo presentaba huellas de extrema violencia y que la causa preliminar de muerte habría sido estrangulamiento. 

Por tal motivo, las autoridades ministeriales activaron los protocolos de feminicidio, aunque precisaron que esta línea de investigación aún no es definitiva.

El cadáver fue reconocido por el padrastro de la víctima la noche del martes en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana. En este marco, la FGE se reservó el nombre completo de la joven.

Agentes investigadores determinaron que el asesinato se cometió en otro sitio y que el abandono del cuerpo, envuelto en bolsas y colocado debajo de un colchón, habría ocurrido durante la noche o madrugada del lunes al martes, entre las calles Central Revolución y Domínguez. 

En este sentido, las autoridades precisaron que la joven residía en la ciudad de Puebla, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se perpetró en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en el fraccionamiento Misiones de San Francisco.

Testimonios de vecinos refieren que no escucharon ni observaron situaciones extrañas en las horas nocturnas ni en la mañana siguiente. Fue hasta cerca del mediodía cuando dos recolectores de plástico PET descubrieron el cadáver, al intentar llevarse el colchón que se encontraba encima de los restos humanos, pensando que estaba abandonado.

El caso está en manos de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la FGE. Sin embargo, las autoridades ministeriales insistieron en que la línea de investigación no está definida, por lo que el móvil del crimen continúa en análisis pericial.

También puedes ver: Abandonan cadáver de una mujer envuelto en bolsas y oculto bajo un colchón en Coronango

Temas

Más noticias

Nacional

Gobierno lanza plan de erradicación de plaguicidas para una agricultura más limpia

La Jornada -
Ciudad de México. Con el objetivo de avanzar en una agricultura más limpia, sustentable y segura para la población, el gobierno federal inició una...
Nacional

Reunión con Marco Rubio será muy cordial y en términos de colaboración: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que la reunión que sostendrá esta mañana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:50

Abandonan cadáver de una mujer envuelto en bolsas y oculto bajo un colchón en Coronango

Isaí Pérez Guarneros -
Dos pepenadores localizaron el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en bolsas de plástico y oculto bajo un colchón, en la sección 10...

Presentan en San Lázaro iniciativa de “ley Monzón” a nivel federal

Martín Hernández Alcántara -
Esta tarde, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó en el Palacio Legislativo de San Lázaro la llamada "ley Monzón" a nivel federal,...

FGE investiga asesinato de mujer en Temoxtitla como “ajuste de cuentas”

Isaí Pérez Guarneros -
No fue un solo agresor, sino cuatro hombres los implicados en el asesinato de Jocelyn, de 31 años, ocurrido la tarde del lunes en...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025