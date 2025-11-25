Identificado, el autor material e intelectual del ataque en el Bar “Lacoss”: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha identificado plenamente al autor material e intelectual del ataque armado perpetrado la semana pasada en el bar “Lacoss” de la ciudad de Puebla, donde seis personas resultaron muertas.

Así lo confirmó el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, quien aseguró que las líneas de investigación están avanzadas para lograr la detención del responsable y de los participantes en la masacre.

En rueda de prensa, Sánchez González reveló que los sobrevivientes dieron su testimonio y reconocieron el perfil de los responsables que incendiaron el inmueble durante la madrugada del pasado martes.

“Tenemos una persona señalada por personas que estuvieron ahí y que lo señalan a éste de ser el autor material e intelectual. En cuanto tengamos la conclusión se lo daremos a conocer”, adelantó.

Sin embargo, evitó informar la identidad del presunto autor ni el móvil del multihomicidio, citando la necesidad de no entorpecer el proceso de captura.

En su lugar, destacó que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) han trabajado de manera coordinada para desentrañar el caso, logrando avances significativos en un corto periodo.

El funcionario afirmó que la investigación ha permitido establecer la conexión entre el ataque y las posibles redes criminales detrás del suceso.

El secretario de Seguridad recordó que hay dos líneas de investigación para esclarecer los hechos, el posible cobro de piso y la disputa por el narcomenudeo y cobro de piso.

“Tenemos testimonios y señalamientos de una persona que estamos buscando, una vez que la ubiquemos, con esto va a fluir más rápido la investigación”, declaró.

El ataque ocurrió el pasado 18 de noviembre en el tabledance “Lacoss”, un suceso que conmocionó a la capital poblana y generó una fuerte presión social y política para esclarecer los hechos.

Las seis víctimas fatales murieron en el lugar y siete personas continúan internadas en los hospitales General del Norte, Traumatología y General de Cholula, para estabilizarlos, ante las heridas e intoxicación que presentaban.

La lista de personas que se encuentran en los nosocomios está integrada por Martha Patricia, de 66 años; Alejandra, de 22; Kenia Andrea; Maribel Guadalupe, de 34; Gerardo, de 34; Jaime; Uriel, de 24; y Estela.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía de Puebla brinde más detalles sobre la posible detención del responsable de este acto criminal.