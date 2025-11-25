Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Identificado, el autor material e intelectual del ataque en el Bar “Lacoss”: SSP

El titular Francisco Sánchez informa que están buscando a la persona y cuando la ubiquen habrá fluidez en la investigación

El autor del ataque armado perpetrado en el bar
La SSP del estado ha identificado al autor material e intelectual del ataque armado perpetrado la semana pasada en el bar “Lacoss”
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha identificado plenamente al autor material e intelectual del ataque armado perpetrado la semana pasada en el bar “Lacoss” de la ciudad de Puebla, donde seis personas resultaron muertas.

Así lo confirmó el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, quien aseguró que las líneas de investigación están avanzadas para lograr la detención del responsable y de los participantes en la masacre.

En rueda de prensa, Sánchez González reveló que los sobrevivientes dieron su testimonio y reconocieron el perfil de los responsables que incendiaron el inmueble durante la madrugada del pasado martes.

“Tenemos una persona señalada por personas que estuvieron ahí y que lo señalan a éste de ser el autor material e intelectual. En cuanto tengamos la conclusión se lo daremos a conocer”, adelantó.

Sin embargo, evitó informar la identidad del presunto autor ni el móvil del multihomicidio, citando la necesidad de no entorpecer el proceso de captura.

En su lugar, destacó que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) han trabajado de manera coordinada para desentrañar el caso, logrando avances significativos en un corto periodo.

El funcionario afirmó que la investigación ha permitido establecer la conexión entre el ataque y las posibles redes criminales detrás del suceso.

El secretario de Seguridad recordó que hay dos líneas de investigación para esclarecer los hechos, el posible cobro de piso y la disputa por el narcomenudeo y cobro de piso.

“Tenemos testimonios y señalamientos de una persona que estamos buscando, una vez que la ubiquemos, con esto va a fluir más rápido la investigación”, declaró.

El ataque ocurrió el pasado 18 de noviembre en el tabledance “Lacoss”, un suceso que conmocionó a la capital poblana y generó una fuerte presión social y política para esclarecer los hechos.

Las seis víctimas fatales murieron en el lugar y siete personas continúan internadas en los hospitales General del Norte, Traumatología y General de Cholula, para estabilizarlos, ante las heridas e intoxicación que presentaban.

La lista de personas que se encuentran en los nosocomios está integrada por Martha Patricia, de 66 años; Alejandra, de 22; Kenia Andrea; Maribel Guadalupe, de 34; Gerardo, de 34; Jaime; Uriel, de 24; y Estela.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía de Puebla brinde más detalles sobre la posible detención del responsable de este acto criminal.

Temas

Más noticias

Nacional

Agricultores y transportistas realizan 29 bloqueos en 17 estados: SG

La Jornada -
Productores agrícolas y transportistas paralizaron ayer carreteras en 23 estados del país, así como los accesos a la Ciudad de México, para juntos recriminar...
Internacional

Bolsonaro se mantendrá en prisión tras intento de fuga, ordena Supremo brasileño

La Jornada -
Europa Press y Afp Madrid. El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo detención preventiva, tras ser trasladado este...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Identificado el autor material e intelectual del ataque en el Bar “Lacoss”: SSP

Yadira Llaven Anzures -
El autor material e intelectual del ataque armado perpetrado la semana pasada en el bar "Lacoss" de la ciudad de Puebla, que resultó en...

Solo se investiga 10 por ciento de las denuncias a deudores alimenticios

Kara Castillo
En los últimos seis años, las denuncias contra deudores alimenticios se duplicaron en Puebla, cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que...

Tribunal vuelve a declarar culpable a López Zavala por violencia familiar contra Cecilia Monzón

Isaí Pérez Guarneros -
Tras calificar como revictimizante y absurda la repetición del proceso para emitir nuevamente una sentencia condenatoria, la abogada Helena Monzón informó que el Tribunal...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025