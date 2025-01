Ideas desoladoras, de esperanza, de colectividad y por contar aparecen en El trabajo artístico y artesanal frente al mercado

Entre lo desolador y lo esperanzador. Entre lo prevalece y lo que son las alternativas. Entre la resistencia, lo no contado y lo que está por contarse; entre la idea del genio que no incluye a las genios. Entre la colectividad por encima de lo individual y la urgencia de pensar en la inteligencia artificial que, todavía ciertos, no sustituye la capacidad de conexión que da el arte.

Todas ellas, ideas repartidas y dispuestas en la lectura del libro El trabajo artístico y artesanal frente al mercado: creatividad, tecnología y subordinación. Tensiones en un contexto de precariedad y pandemia en México, cuya tarea es exponer, estudiar, contar y llamar a la reflexión sobre la creación y sus creadores.

Presentado en el foro cultural Karuzo por algunos de sus autores y un puñado de comentadores, el libro es resultado del trabajo y el diálogo generado en el Seminario de Economía y Cultura, realizado durante 2023 y 2024.

Es, como señaló uno de los coordinadores del texto, Juan Reyes Álvarez, director del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la UAP, una manera de acercarse a la cultura y al arte, tratando de no poner de frente a la obra en sí, sino lo que hay detrás de ella como el propio trabajo, un aspecto que aparece invisibilizado tras lo estético y lo mercantil.

El seminario, dijo durante la presentación, ha sido por tanto una forma de acercarse a creadores y creadoras, más allá de lo teórico, para comprender el contexto y lo que hay alrededor de la obra.

De paso, el economista Juan Reyes expuso que al lado de Germán Sánchez Daza, académico del CEDES y co-coordinador del volumen, se trabajó en esta publicación que contiene una diversidad de capítulos “que no expresan una posición sino una diversidad de elementos teóricos y de estudios de caso”.

Incluso, acotó, el texto no sólo revisa el binomio economía-cultura, sino que aborda otras problemáticas que “acosan, acechan y subordinan” como lo plantea el libro que trata de conectar el pensamiento económico con la cuestión estética, problematizando dicho nexo.

El libro El trabajo artístico y artesanal frente al mercado: creatividad, tecnología y subordinación, consideró la artista y activista Itzell Sánchez, es un artefacto que lanza varias preguntas sobre la forma de subsistencia del artista, un ente que pareciera estar exento de pago por su obra.

Al hacer una revisión del texto Trabajo y empleo artesanal, artístico y cultural: problemáticas y tendencias contemporáneas escrito por Jorge Romero y Germán Sánchez, dijo que resonaron aspectos como el concepto de que se tiene sobre el Arte y la Cultura –así con mayúsculas- en contraste con el trabajo artesanal y artístico, o la manera en que las mujeres artistas están subsumidas en el trabajo, lo mismo que el peso de las industrias culturales que no tratan igual a los artistas.

Así, para la coordinadora del Karuzo, es necesario entonces preguntarse dónde se está parado como creador, para pensar entonces qué y cómo construir.

De igual forma, la académica y curadora Alma Cardoso, al revisar el texto Mujeres artistas visuales en México: desde el enfoque no clásico del trabajo y la precarización laboral escrito por Vanessa Parody Lozano, señaló que la autora aborda cuestiones importantes como las mujeres en las artes visuales, renglón que implica “una lógica solitaria” distinta a la que ronda a la idea del autor y el genio creador, que es necesariamente masculino.

Las mujeres en el arte, sostuvo, cargan una doble tarea: reproducen y producen, haciendo evidente y enfatizando la división de género que hay en el arte. Por tanto, expuso, es necesario aprender y decir el sistema, para luego aprender a negarlo y a generar otras formas de intercambio.

Para el compositor y músico Gamma Lt/ Mexican Rare Groove, al hablar de trabajo y tecnología en el arte, es necesario pensar que ésta es algo necesario en la actualidad, pues simplifica y ayuda en el método de creación. No obstante, afectan a los creadores pues los van dejando sin posibilidad laboral.

Así, dijo en el Karuzo, el uso de las hace una fuerza de trabajo más precarizado, por lo que es necesario reflexionar hacia dónde se va como humanidad, de manera particular y en torno al arte. No obstante, como señala Leopoldo Calderón en su texto Tecnología y trabajo en la producción artística y creativa, el panorama es esperanzador porque a pesar de las tecnologías y su desarrollo hay algo que no nos pueden quitar: la conexión humana, “pues el arte y la cultura nos conectan”.

En su caso, Mayeli Sánchez, de la organización Técnicas Rudas, al abordar el texto La inteligencia artificial en la reconfiguración de la precariedad económica y estética en la música y las artes, dijo que evidencia aspectos como el control de los medios de producción o la eliminación de los derechos culturales, además de que refuerza la idea del genio músico.

Continuó que frente al peso simbólico del capitalismo, el texto lanza preguntas como el pensarse desde el trabajo, el explorar más posibilidades en los procesos creativos y en la transparencia de ellos, para que los algoritmos no hagan una copia recreada.

En su turno, al hablar sobre La educación musical en México: una agenda de innumerables retos, aportación de Gerardo Martínez, Fer Fierro Zago señaló que no obstante la música aporta habilidades cognitivas en las infancias, a la par que estimula la creatividad y la imaginación y previene trastornos del desarrollo, es lamentable el tratamiento que recibe en la educación básica.

Incluso, notó que con la llamada Nueva escuela mexicana eso se hace evidente, pues se concibe al arte en conjunto y como una vía para llegar a otros aprendizajes, es decir, como una herramienta que es abordada en periodos cortos y tomados desde otras perspectivas, con materiales son confusos, sin conceptos profundos y pocos espacios recreativos para estas actividades.

De igual forma, en referencia a Reescribiendo narrativas políticas a través de hilos y agujas: resignificación política de bordados y tejidos creados por mujeres en Puebla, autoría de Zayra Morales, Mary Lechuga destacó que es un texto que deja ver el trabajo de las mujeres y el control que hay sobre ella, no obstante su labor textil se ha convertido en un asunto político y de desobediencia, pues han hecho uso de su técnica no sólo para hablar de sus territorios y sus cosmogonías, sino para contar lo desolador: lo que pasan las madres buscadoras o las madres de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, dándole la vuelta y haciendo procesos de escucha y acompañamiento.

En ello, coincidió la propia Zayra Morales, para quien el bordado deja ver esa visión del mundo subordinada, polarizante y llena de relaciones de poder, en donde se dice que hay “formas de vida que valen más y formas de vida que valen menos, a las que se les paga más y a las que se les paga menos”, y en donde el arte de las mujeres es visto como “algo menor”. Es una reflexión –completó- sobre las formas de vida y las expresiones culturales, sobre lo colectivo que quita el genio volviéndolo común y sin valor, sobre cómo el bordado cuenta las historias que se necesitan contar no en la soledad sino en la emergencia de colectivizar y generar comunidad, frente a una biopolítica y una necropolítica.

Por último, Alma Castañeda presentó el texto El papel de los músicos en la vida y tradiciones, mismo que presentó para obtener su grado en Economía, y que aborda el papel de los músicos de la Asunción Cacalotepec, Oaxaca, en el contexto del Covid-19. Destacó que con cambios en este volumen, su trabajo deja ver la importancia de la música para esta comunidad mixe, de la asamblea general, del interés por sus propios compositores y de la forma en que para estos músicos, la epidemia fue algo positivo, pues pudieron juntarse más.

Te puede interesar: El mole de Santa Inés Ahuatempan, un platillo de resistencia y de comunidad.