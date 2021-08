Señala la Ibero carencias en la propuesta de Ley de Personas Desaparecidas de Barbosa

La Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero) señaló que la iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas que presentó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta debilita y pone en riesgo el sistema y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no considera a las familias en los trabajos de localización, no tiene un fondo estatal de desaparición y no prevé mecanismos de reparación.

La casa de estudios pidió a los legisladores hacer un análisis profundo de la propuesta presentada por el mandatario así como la que hace un año presentó el Colectivo Voz de los Desaparecidos a fin de garantizar que la ley que se apruebe tenga altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.

A través de un posicionamiento emitido este lunes, la Ibero presentó un análisis de la propuesta presentada por Barbosa Huerta, en el marco del estudio que el Congreso del estado realiza para emitir una Ley de Desaparición en el estado.

En su comunicado, la casa de estudios refirió que la propuesta de Barbosa Huerta debilita al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas debido a que no se sujeta a los “Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas” aprobados por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La propuesta, dijo la casa de estudios, no obliga a las autoridades que integran el sistema a fortalecer la actuación del Consejo Estatal Ciudadano a través de la entrega en tiempo y forma de la información que requiera.

La iniciativa tampoco incorpora estándares internacionales de estructura, proceso y resultado para rendir cuentas, puntualizó la Ibero.

La universidad también alertó que la iniciativa pone en riesgo las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla debido a que no establece un proceso abierto, transparente e inclusivo para la designación de su titular, con el acompañamiento de las familias, y tampoco obliga a que la información que genere quede sujeta a las reglas de acceso a la información y protección de datos personales.

La propuesta tampoco considera la creación de un Fondo Estatal de Desaparición, no reconoce derechos centrales de las víctimas directas como el de ser buscadas de forma independiente al delito de desaparición y presunción de vida, así como de las familias como víctimas indirectas.