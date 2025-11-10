Lunes, noviembre 10, 2025
Instituto de Bienestar Animal denuncia penalmente a Comuna de Chignahuapan por maltrato de perros

Personal municipal de Chignahuapan retiró perros callejeros durante las festividades de Día de Muertos, hecho que derivó en denuncia penal ante la FGE por presunto maltrato animal
Martín Hernández Alcántara

El Instituto de Bienestar Animal (IBA) del gobierno del estado de Puebla presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el ayuntamiento de Chignahuapan, tras recibir reportes ciudadanos sobre el retiro de perros callejeros por parte de personal municipal, operativo que generó indignación social y denuncias de maltrato a esos animales.

En un comunicado, el organismo informó que derivado de reportes realizados por protectoras y protectores, se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en el municipio de Chignahuapan, donde seres sintientes comunitarios fueron retirados de la vía pública por personal municipal. Ante esta situación, el IBA se coordinó con la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia penal correspondiente, con el propósito de investigar posibles irregularidades en el procedimiento.

Asimismo, el instituto exhortó al presidente municipal, Juan Rivera Trejo, y a las áreas implicadas en el operativo a informar de manera transparente a la ciudadanía sobre las acciones realizadas, el destino de los seres sintientes y las condiciones en las que se encuentran. Subrayó que la sociedad tiene derecho a conocer las actuaciones relacionadas con el bienestar animal, especialmente cuando se trata de seres sintientes que forman parte de una comunidad.

El IBA recordó que todos los órdenes de gobierno deben actuar con base en los principios de bioética social, respeto a la vida y bienestar animal, y aseguró que dará seguimiento puntual al caso, en coordinación con la Fiscalía y las autoridades municipales, hasta esclarecer el paradero de los animales capturados.

Operativo causó indignación social

El operativo que originó la denuncia ocurrió el 3 de noviembre en el centro de Chignahuapan, durante las festividades de Día de Muertos. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil retiraron varios perros callejeros argumentando que generaban una mala imagen para los visitantes.

Los videos mostraron a los animales siendo subidos a patrullas sin precisar su destino. Activistas locales señalaron que algunos canes podrían haber sido trasladados al basurero municipal, aunque el gobierno local no ha confirmado ni desmentido esa versión.

La presidencia municipal emitió un comunicado en el que reconoció la captura de tres perros, asegurando que se encuentran en buenas condiciones y bajo resguardo institucional, sin ofrecer más detalles sobre el resto de los animales.

El Instituto de Bienestar Animal sostuvo que mantendrá comunicación constante con el municipio para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y reiteró el compromiso del gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, con una política de protección y trato digno hacia los seres sintientes, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

00:00:59

