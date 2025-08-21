IA y las comunidades

Como virus irrefrenable la inteligencia artificial avanza sin que nada o nadie la pueda o quiera detener. Sin embargo, al parecer su funcionamiento es muy limitado todavía. Como se da cuenta en la nota “La Inteligencia Artificial no habla maya”, publicada en el diario El País, la herramienta se encuentra muy limitada en lo tocante a lenguas originarias: “Casi la mitad de los resultados en lenguas indígenas americanas son erróneas. (…) El informe, preparado por LLYC, una firma global de consultoría de comunicación, en colaboración con Microsoft, indaga sobre el comportamiento de la IA con las lenguas nativas americanas. Los resultados -que serán presentados el lunes- muestran que casi la mitad de las consultas a la IA en estos idiomas resultan fallidas. ‘Solo el 54% de las respuestas son aparentemente correctas y cuando lo son, resultan ser hasta cuatro veces más cortas y con una calidad muy baja en expresión (2,4 sobre 10) y comprensión (2,3 sobre 10)’, explican los creadores del estudio”. Para los que apoyan y se apoyan en el uso de esas herramientas, esto es un serio problema pues implicaría que estas comunidades se encontrarían limitadas para poder usarlas. Para los autores del estudio, existen numerosas ventajas de contar con estas herramientas: “Supone una gran oportunidad para reducir el aislamiento y dar visibilidad a esos pueblos y culturas (…) La traducción automática puede ayudar a paliar el problema de acceso a la sanidad de estos pueblos. En comunidades quechuas, por ejemplo, con una mortalidad infantil de 44 de cada 1.000 nacidos vivos, y guaraníes, con 16,9 muertes por 1.000 habitantes, la telemedicina con IA permitiría atención más rápida y efectiva, mejorando la salud sin necesidad de desplazamiento (…) el estudio asegura que automatizar la generación y comprensión de lenguas vernáculas ayudará a preservarlas”. ¿Suena bien no? Pues si profundizamos en el caso, quizá podríamos tener otra opinión.

No se me escapa que, como siempre se ha dicho, el acceso a la información es un requisito fundamental para construir sociedades más democráticas e inclusivas. Tampoco se me escapa que el hecho de contar con traductores automáticos y páginas de trámites digitales en lenguas originarias puede beneficiar en ciertas condiciones a las comunidades. Igual, en un mundo ideal, que existan servicios de salud a la distancia, puede resolver problemas a comunidades que, por su aislamiento natural, no cuenten con clínicas u hospitales cerca de su hogar. Pero, si nos damos cuenta, todo eso que ahora traería la IA, es algo que nuestro Estado benefactor supuestamente debió haber realizado hace décadas: acceso a la información, servicios educativos, de salud y de justicia para todos, incluidos los pueblos originarios con todo y traductores para ellos. Y, por más que duela a nuestros gobiernos nacionalistas, surgidos de la Revolución Mexicana, el respeto total a los pueblos originarios, tanto en lo tocante a sus tierras, a sus usos y costumbres y a sus lenguas, ha sido a medias, cuando no ha sido un embuste total. Por el contrario, desde el poder, no importa si ha sido priista, panista o morenista, lo que se ha buscado es privilegiar los intereses de unos cuantos, sean políticos, empresarios, líderes comunitarios, sindicales y un largo etcétera y sólo en el discurso se han respetado los intereses de las comunidades. Lo anterior queda patente en el constante abuso y despojo del que han sido objeto por parte del Estado a favor de mineras, granjas porcícolas, refresqueras, cerveceras, servicios turísticos y cuanta empresa o servicio gubernamental ha llegado a los confines nacionales, siendo el Tren Maya el ejemplo de más brillo últimamente. ¿En verdad nos creemos que estas herramientas habrán de lograr lo que décadas de gobiernos omisos no han logrado?

Por si fuera poco, la famosa IA requiere para su operación aspectos básicos como equipos de cómputo, servicios de internet y energía eléctrica. ¿Las comunidades mayas, nahuas, totonacas, téenek, tzotziles, tojolabales, rarámuri, wixárika, mixtecas, zapotecas, por mencionar unas cuantas, cuentan con estos servicios mínimos? La respuesta es un rotundo no, no al menos de forma tan extendida como se supondría. En muchos casos ni siquiera cuentan con los servicios básicos para sobrevivir. Por tanto, lo primero que debemos hacer es aceptar lo limitado que puede ser la IA para beneficiar a estos grupos y a muchos otros que se encuentran en una franca marginación. Por otro lado, como se detalla en la nota arriba citada, “el informe detecta un elevado sesgo cultural en los sistemas de inteligencia artificial, que tienden a ofrecer respuestas desviadas hacia referentes occidentales, incluso cuando se formulan preguntas en lenguas indígenas”. Hay que decir que si analizamos la enorme producción científica que se ha realizado en torno a estas comunidades, encontraremos esos mismos sesgos, pero ocultos detrás de teorías, metodologías e interpretaciones, motivadas por su profundo eurocentrismo y porque las y los investigadores han -hemos- sido formados en estas premisas. Por tanto, la IA está haciendo evidente algo que ya es moneda corriente en cuanto a estos estudios. Ya lo he comentado en otras entregas de esta columna, nuestras academias son trágicamente coloniales y poco integran el pensamiento y las epistemologías de los pueblos que estudian en sus producciones.

Por ejemplo, como bien señala Johannes Neurath en el libro “Cosmopolítica y Cosmohistoria” (2021) al explicar la diferencia entre cosmopolitismo y cosmopolítica: el “universalismo científico se considera cosmopolita, ilustrado y tolerante, pero su ‘mononaturalismo’ resulta excluyente, porque niega las ontologías y racionalidades de los ‘otros’. Aquí hay una coincidencia con principios epistemológicos que en la antropología contemporánea cada vez son más aceptados: cuando se quiere construir una antropología no colonialista, y que ‘activamente evita descalificaciones’, como dice Marcio Goldman (2016), argumentos donde prácticas de conocimiento ajenas se conciben como simples ‘creencias’ no son pertinentes. En contraste, ‘la perspectiva cosmopolítica parte de la diferencia cualitativa en los modos de existencia y de las prácticas de conocimiento vinculadas a ellos y asociadas a actores distintos en lugares diferentes’ (Cañedo Rodriguez 2013: 10).” ¿La IA podrá entender la diferencia entre una cosa y la otra? Pues imagino que dependerá de la información que reciba y la interpretación (o mezcolanza) que haga. Trabajará con mayor facilidad a través de concepciones universalistas que con las particularidades de cada comunidad y de cada una de sus lenguas que para los que las hablan y los iniciados en ellas, sabrán que están repletas de pensamiento y aspectos cotidianos de la variante específica que sea. Pienso, contrario a lo que se afirma en el estudio, que quizá lo mejor que le pueda suceder a esas comunidades es mantenerse aislada de las “mieles” de la IA. Pienso también que los gobiernos de todos los niveles -federal, estatal y municipal- debieran garantizar por su parte que las comunidades cuenten con servicios de salud, programas de educación, abasto, energías diversas, drenaje, carreteras y un largo etcétera, todo ello en conjunto con las comunidades, comprendiendo su pensamiento, sus costumbres y necesidades, contando con traductores y personal capacitado. El problema de enfocarse en las herramientas de la IA, es que sucederá lo mismo que con otras iniciativas como cuando Fox concentró todos los logros de su política educativa en los “pizarrones inteligentes”, mismos que presentó con gran fiesta, sin siquiera saber que en el país existen escuelas que operan sin muros, sin techos, sin energía eléctrica y sin internet. Para colmo, todos estos sistemas han se estar actualizados y ¿quién puede ir a la par de las actualizaciones que mañosamente los productores de software y hardware instalan en sus equipos para seguir vendiendo hasta el último momento?

No basta pensar en herramientas rimbombantes de moda, sino atender en verdad las condiciones de marginación seculares de estas comunidades, no sólo en lo material, sino también en lo anímico y lo identitario. Y, por su parte, las comunidades que puedan tener cierto poder de interlocución, considero que pueden hacerlo como lo detalla Neurath en el libro que comento: “El éxito de los huicholes en el mundo globalizado, su rechazo de adoptar formas políticas centralizadas, y su negativa de subordinarse al estado burocrático, del cual teóricamente forman parte, no son una simple coincidencia. Hay un proyecto político de vivir con una cierta autonomía, a la vez que tener una interacción flexible y controlada con el mundo capitalista.” Es un vaivén de estira y afloja, negociación y resistencia complicado, pero que hace ver que algunas comunidades se encuentran en relación con el mundo que les rodea y buscan tener injerencia en él. Quizá estas puedan incidir de forma más determinante en la construcción de esa IA… o simplemente renunciar a su uso e ignorarla deliberadamente. Como sea, el asunto se antoja verdaderamente complicado.