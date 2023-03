IA: NUEVA HERRAMIENTA DEL TRABAJO ASALARIADO

En la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Mario Benedetti

En un espléndido artículo, El vacío humano: del robot alegre al operador sistémico, Marcos Roitman señala que la utopía digital como expresión de idea de progreso en el mundo, tiene por núcleo de su expansión la ideología de la Inteligencia Artificial (IA) con que se denomina al conjunto de productos generados a partir de la revolución tecnológica. Se define como <<campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes>>. IA es un concepto que busca expresar que “las máquinas piensan como seres humanos”, considerándose entre los temas que más invitan a reflexión en el campo de la tecnología y los negocios. Hombres como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett y Larry Ellison no sólo hacen grandes negocios con la tecnología, la revolucionan para incrementar sus cuantiosas fortunas.

En el opuesto de los avances de la tecnología y los negocios, está la población trabajadora que mira en los ordenadores y teléfonos inteligentes sus nuevas herramientas de trabajo para el home office en sustitución tecnológica de la hoz y el martillo comunistas que tanto odio visceral generan en los apologistas de la IA que pregonan “vivimos en un mundo cada vez más conectado e inteligente”. Aparejada con, y para, su expansión se ha diseñado una narrativa ideológica que se afana en atribuir cualidades humanas a los objetos inanimados: crucero, teléfono, televisión, programas, y mecanismos, ahora son “inteligentes”. Lo de mundo más conectado es entendible, pero, mundo ¿más inteligente sólo por la existencia de estos objetos? Si la inteligencia humana no ha sido dedicada a construir un mundo mejor para todos, la venta y compra de tales objetos por mucha IA que posean, tampoco lo hará. La implantación de la revolución tecnológica en el mundo, a través de la pandemia, está imponiendo las modernas formas de explotación del trabajo asalariado.

La revolución tecnológica en el mundo tiene tres soportes fundamentales: a) la división entre países productores de ciencia y tecnología, y los consumidores; b) la ciencia y tecnología de punta están en manos de grandes consorcios privados, no en la institucionalidad de los Estados; c) los productos de la ciencia y la tecnología se ofrecen a la población como mercancías, es decir, son objetos de comercio; esto es lo que define su verdadera esencia. Sobre estas bases el mundo se divide, según expresiones más usuales, en países adelantados y atrasados, desarrollados y subdesarrollados o emergentes; primer y tercer mundo; importadores y exportadores de materias primas y mano de obra; expoliadores y expoliados. Cada avance de la ciencia y tecnología hace recordar que la IA es propiedad de las élites económicas, no de los pueblos; y que su manejo general, o circunstancial, atiende a las reglas del mercado para su distribución social.

El más alto empresariado -el del gran capital- es el sector que accede a la tecnología de punta y sus negocios: “El dinero no es idiota, sabe adónde dirigirse para generar utilidades”, ha dicho la empresaria mexicana Patricia Armendáriz, aludiendo a las ventajas que tiene el capital extranjero en países tecnológicamente atrasados, productores de materia prima y mano de obra baratas, aderezadas con una paridad monetaria desproporcionada. (https://www.jornada.com.mx/2020/07/11/politica/011n3pol) Si inteligencia es la facultad de entender, de comprender; e, idiota, se dice de la persona poco inteligente o ignorante; dado que el dinero no es idiota, la prosopopeya utilizada por Armendáriz conduciría a pensar que el dinero “posee” algún tipo de IA, y no sólo las máquinas. El problema de que la IA se encuentre en las máquinas y el dinero, es que sus creadores y dueños no consideran haber construido -como dice Roitman- un capitalismo salvaje “mezcla de opulencia y extrema pobreza, hambre inducida y especulación alimentaria, calentamiento global, extractivismo y contaminación”, pues carecen de interés filosófico y humano en tales temas.

La naturaleza gregaria del ser humano y su sociabilidad están siendo suplantadas por máquinas que, arraigando a la casa o al ensimismamiento, nos alejan de los demás, de igual manera que lo hizo la pandemia. Una mesa, una casa, una oficina, pueden estar ocupadas por varias personas que, metidas en el ordenador o el celular, se ignoran unas a otras. Los juegos y el entretenimiento de esos aparatos, se van privilegiando por encima de las buenas charlas o juegos colectivos. Ofendemos a la inteligencia natural cuando nos desagrada el confinamiento por el virus, pero, aceptamos de buen agrado el que proviene de la tecnología, a pesar que el primero salva vidas y el segundo sólo proporciona sensaciones de confort y estatus social. El confinamiento es antinatural porque atenta contra la esencia social del ser humano, sin embargo, las nuevas tecnologías lo promueven sin que a la fecha sepamos si la pandemia fue, o no, el mecanismo usado para su implantación mundial. No llegar a saberlo es producto de la forma de organización social que hemos tenido por siglos, en la que grandes capas de la población fueron condenadas a no poder asistir a una escuela a recibir instrucción y cultura, para que no pudieran desarrollar su inteligencia. Esa inteligencia social se desperdicia, pero el fenómeno sigue reproduciéndose. Quienes, históricamente, han hecho de la violencia argumento; del despojo, forma de vida; y de la acumulación de riqueza, destino; también se apropiaron del conocimiento para escalar los peldaños sociales y del poder. Ahora arrastran a los pueblos “atrasados”, vendiéndoles “conocimiento”, para “abatir” la ignorancia social ofreciendo como remedio inteligencia artificial.

La aceptación “natural” de la IA implica, en un sentido, renuncia consciente o inconsciente al uso de la inteligencia que la naturaleza dio al ser humano. Siendo un producto proveniente de empresas privadas cuya finalidad es la obtención de ganancia, la compra de productos “inteligentes” considerando que ayudarán a mejorar y maximizar el trabajo que se desempeña, entraña la predisposición a la explotación laboral de alta tecnología, y la venta de la propia inteligencia. La profundización de la explotación del trabajo asalariado es la razón esencial de la IA, que no es tan inteligente ni tan artificial, pues, no es creada para resolver los problemas de convivencia de los seres humanos, entre sí y con la naturaleza, que dan lugar a que tengamos sociedades desiguales, atrasadas, y pletóricas de violencia en todos los rincones de la vida colectiva.

En México, resulta una paradoja social el hecho que al mismo tiempo en que el plagio de una tesis ha sido convertido en motivo de feroces ataques políticos surja, como innovación de la IA, el ChatGPT (Sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3 desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros, entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto). Que se trate de un sistema “entrenado” significa que, en las tareas que se le encomienden, responderá sólo en el sentido establecido por sus entrenadores: <<Los usuarios comienzan a usarlo para todo tipo de fines delictivos…Expertos se topan con comportamientos erráticos y muy humanos, mostrando lo más parecido a celos, envidia o incluso ira. Una IA que miente, inventa, que incluso apoya las teorías terraplanistas>>. Es, pues, una IA con “pensamiento” atrasado. ¿Esta será su ideología?

Sobre su eficiencia: <<si eres un estudiante vas a poder pedirle una redacción de 1000 palabras sobre un tema concreto, y la IA te la generará antes de que tú hayas tenido tiempo de abrir Google para buscar el primer concepto>>. Noam Chomsky califica este chatbot de “plagio de alta tecnología” y “una forma de evitar la educación” al considerar que lo que hace es “acceder a una cantidad astronómica de información, encontrar regularidades e hilvanarlas en algo que más o menos parezca escrito por alguien”. O sea, por un lado, se desgarran vestiduras por un presunto plagio silvestre y, por otro, se da alegre y cordial bienvenida al plagio de alta tecnología por provenir del capital. En Estados Unidos, la revista Clarkesworld se vio obligada a rechazar trabajos luego de verificar que eran obras creadas por plataformas que utilizan inteligencia artificial como ChatGPT o ChatSonic. (La Jornada: Revista de EU deja de recibir obras tras registrar que fueron creadas por robots). La IA es la maravillosa suplantación de la inteligencia humana, creada por empresas privadas, con fines de negocio, cuyo uso podría tener fines aviesos. ¿Escuela de Influencers? ¿ejército digital? ¿2024?

Heroica Puebla de Zaragoza, a 07 de marzo de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO