Huexca y el gasoducto

En la mañanera del 10 de septiembre, el gobierno federal echó por delante la caballería para establecer que van con todo para poner a funcionar la gasoeléctrica de Huexca, en Morelos. No sé si las cuentas que hacen la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) están bien hechas y el agua que saldrá de dicha planta generadora de energía hará más abundante que ahora el caudal del río Cuautla, como aseguran. No discutiré eso en este momento, pero sí el hecho de que una vez más se aprecia que a la administración de Andrés Manuel López Obrador no se le pasa por la cabeza en lo más mínimo el problema de la generación de procesos de desastre, de construcción de riesgos a calamidades de esas que equivocadamente siguen denominando naturales .

Conozco el proyecto del ahora llamado Plan Integral Morelos desde que lo promovía una empresa privada llamada Transportadora de Gas Zapata, a partir de 1997. Siempre se les dijo que la obra era un despropósito monumental por el simple hecho de que la pretendían construir en las faldas de un volcán en actividad, considerado el que mayor riesgo produce a conglomerados humanos en el mundo entero.

Los análisis y discusiones hechos con los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y otros centros de educación superior llevan a una conclusión inequívoca: el problema principal de la obra es que se trata de un ramal de distribución de gas a lo largo de un trayecto de 180 kilómetros que pasa por los estados de Tlaxcala, Puebla y, en menor medida, Morelos, negocio que llevaría adelante una filial de las empresas españolas Elecnor y Enagas. Estas firmas, tan criticadas por el presidente López Obrador, cuentan con la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Energía (CRE) en el año 2012 (permiso G/292/TRA) para distribuir por su cuenta el hidrocarburo en los ramales que ya están construidos en el trayecto del ducto.