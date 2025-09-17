Tehuacán a la espera de que el INAH valide huellas de dinosaurio halladas en Teloxtoc

Tehuacán. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudió a Santa Ana Teloxtoc, junta auxiliar de Tehuacán, para realizar una inspección a supuestas huellas de dinosaurio halladas en esa comunidad, esto a fin de verificar si se trata de un hallazgo auténtico, en próximas fechas se espera que el instituto emita su diagnóstico el cual es muy probable que sea de confirmación ya que la comunidad se ubica dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), territorio en el que ya anteriormente se han dado hallazgos de esa naturaleza, tal es el caso de San Juan Raya, junta auxiliar de Zapotitlán Salinas.

Los paleontólogos fueron guiados por autoridades auxiliares al sitio donde se localizan esas huellas, cuya forma coincide con las de dinosaurios carnívoros; en el sitio se hizo una primera evaluación en materia de morfología y el contexto geológico, información con la cual se pueda emitir el dictamen, así como las acciones a seguir para su conservación en el caso de que sean auténticas.

Teloxtoc, al igual que otras poblaciones de la RBTC, tiene un vasto patrimonio paleontológico consistente en fósiles y huellas, parte de lo cual ya se exhibe en su museo comunitario, pero este nuevo hallazgo tiene relevancia especial porque serían las primeras huellas de dinosaurio en la demarcación de la junta auxiliar y por lo tanto dentro de territorio de Tehuacán.

Las autoridades auxiliares junto con habitantes resguardan la zona para evitar que se siga desgastando el hallazgo, puesto que tienen plena confianza de que el INAH confirme que se trata de huellas auténticas, lo que permitiría a Teloxtoc ofrecer un nuevo atractivo para los turistas.

El otro lugar de la RBTC donde hay huellas de dinosaurio es San Juan Raya, junta auxiliar de Zapotitlán Salinas, en ese caso unas corresponden a herbívoros que son los de cuello largo y otras a carnívoros.

Por esos hallazgos anteriores en la misma región, es grande la posibilidad de que las huellas en Santa Ana sean auténticas, como lo son los diferentes fósiles que han sido encontrados en distintos puntos de la junta auxiliar.

