Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Trabajadores de Puebla votarán la continuidad de la huelga en Monte de Piedad

Trabajadores participan en el recuento para definir la huelga en Puebla, parte del paro nacional en Monte de Piedad.
Trabajadores participan en el recuento para definir la huelga en Puebla, parte del paro nacional en Monte de Piedad. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La huelga iniciada el 1 de octubre de 2025 por el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, enfrenta su punto crucial con la realización de una votación, proceso que determinará si el movimiento continúa a nivel país y en Puebla.

Alejandro García Paredes, secretario general de la sección 49 del sindicato, indicó que la administración solicitó este mecanismo, previsto por ley, para establecer cuántos empleados respaldan el paro.

Los días 12, 13 y 14 de noviembre serán decisivos en todas las sucursales de la República Mexicana; en Puebla, 28 trabajadores votarán.

Una de las principales causas del conflicto es la asignación de plazas vacantes. El sindicato denunció que la empresa boletinó únicamente una parte de las mismas, que deberían estar disponibles para todos los empleados, e incluso se crearon puestos que no existen en el contrato colectivo.

Esta práctica fue rechazada por la representación sindical, que decidió no aceptar la propuesta patronal y demandó el recurso legal del recuento.

“Son plazas que corresponden a todo el grueso de los trabajadores, en donde se boletinaron solamente una parte, no boletinaron el 100 por ciento, entonces pues eran ilegales, por eso no aceptamos, y al no aceptar, ellos decidieron el recurso legal del recuento”, expuso García Paredes durante conferencia de prensa.

El procedimiento de recuento implica a más de mil 800 trabajadores en todo el país, cuyos votos serán concentrados por las autoridades laborales para definir la permanencia de la huelga Monte de Piedad.

Lee: No hay temor de que la huelga se prolongue, sostiene líder del Sindicato del Monte de Piedad a 10 días del estallamiento

En Puebla capital operan seis sucursales y una más en Tehuacán, cuyos empleados votan en Orizaba, Veracruz. Las actas se remitirán para integrar el cómputo federal, cuyo resultado se anunciará al finalizar la jornada.

El proceso de votación, realizado entre las 10:00 y 15:00 horas durante tres días, decidirá la continuidad de la huelga Monte de Piedad, según sus resultados y el respaldo al paro por los trabajadores.

La representación sindical exige la intervención federal para cumplir acuerdos establecidos tras la huelga de 2024, cuya vigencia y cumplimiento parcial son focos de la inconformidad.

El resultado del recuento será decisivo para el futuro del sindicato Monte de Piedad y para la relación laboral con la empresa en las siguientes semanas.

Temas

Más noticias

Internacional

Ministro ruso acusa a EU de usar el combate al narcotráfico como pretexto para atacar a Venezuela

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró este martes el rechazo de su país a las acciones que...
Nacional

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fonoteca y fototeca de Puebla exhiben las memorias sonoras y visuales de Puebla

Paula Carrizosa -
Por primera vez, en el edificio al que fueron trasladadas en 2017 al dejar sus respectivos espacios en el Centro Histórico de Puebla, la...

En Puebla se instalará el primer laboratorio de Inteligencia Artificial de Google en México

Yadira Llaven Anzures -
El motor de búsqueda web líder a nivel mundial Google instalará en Puebla su laboratorio de Inteligencia Artificial, el primero en México, anunció la...

Se posponen 50% de inversiones industriales previstas en Puebla en este año

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La consolidación de nuevas inversiones industriales en Puebla y la región enfrenta un panorama incierto. De acuerdo con Carlos Sosa Spínola, presidente de la...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025