Trabajadores de Puebla votarán la continuidad de la huelga en Monte de Piedad

La huelga iniciada el 1 de octubre de 2025 por el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, enfrenta su punto crucial con la realización de una votación, proceso que determinará si el movimiento continúa a nivel país y en Puebla.

Alejandro García Paredes, secretario general de la sección 49 del sindicato, indicó que la administración solicitó este mecanismo, previsto por ley, para establecer cuántos empleados respaldan el paro.

Los días 12, 13 y 14 de noviembre serán decisivos en todas las sucursales de la República Mexicana; en Puebla, 28 trabajadores votarán.

Una de las principales causas del conflicto es la asignación de plazas vacantes. El sindicato denunció que la empresa boletinó únicamente una parte de las mismas, que deberían estar disponibles para todos los empleados, e incluso se crearon puestos que no existen en el contrato colectivo.

Esta práctica fue rechazada por la representación sindical, que decidió no aceptar la propuesta patronal y demandó el recurso legal del recuento.

“Son plazas que corresponden a todo el grueso de los trabajadores, en donde se boletinaron solamente una parte, no boletinaron el 100 por ciento, entonces pues eran ilegales, por eso no aceptamos, y al no aceptar, ellos decidieron el recurso legal del recuento”, expuso García Paredes durante conferencia de prensa.

El procedimiento de recuento implica a más de mil 800 trabajadores en todo el país, cuyos votos serán concentrados por las autoridades laborales para definir la permanencia de la huelga Monte de Piedad.

En Puebla capital operan seis sucursales y una más en Tehuacán, cuyos empleados votan en Orizaba, Veracruz. Las actas se remitirán para integrar el cómputo federal, cuyo resultado se anunciará al finalizar la jornada.

El proceso de votación, realizado entre las 10:00 y 15:00 horas durante tres días, decidirá la continuidad de la huelga Monte de Piedad, según sus resultados y el respaldo al paro por los trabajadores.

La representación sindical exige la intervención federal para cumplir acuerdos establecidos tras la huelga de 2024, cuya vigencia y cumplimiento parcial son focos de la inconformidad.

El resultado del recuento será decisivo para el futuro del sindicato Monte de Piedad y para la relación laboral con la empresa en las siguientes semanas.