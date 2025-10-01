Huelga en Monte de Piedad paraliza 7 sucursales en Puebla

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad inició la huelga en el primer minuto de este 1 de octubre en más de 300 sucursales en todo el país, incluyendo siete ubicadas en Puebla, donde participan 40 empleados, para exigir el respeto al contrato colectivo de trabajo tras múltiples violaciones por parte de la administración.

El conflicto tiene su origen en las reformas promovidas por la administración del Nacional Monte de Piedad desde 2022, que buscan modificar el contrato colectivo bajo el argumento de supuesta rigidez, situación que ha generado la inconformidad y movilización de los trabajadores.

Durante la huelga del año pasado, los sindicalizados lograron suscribir un acuerdo que incluyó reducción de personal y cambios en prestaciones, sin embargo, acusan que no se ha cumplido lo pactado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Raúl Alejandro García Paredes, secretario general de la sección 49 del Sindicato Nacional Monte de Piedad, señaló: “Ellos intentaban desvirtuar todo y decían que no había violaciones, pero se les demostró que sí. Hay condiciones no negociables porque ya están escritas en el convenio del año pasado, el cual no han respetado en varias partes y eso nos obliga a iniciar la huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo”.

En Puebla, los sindicalizados reportan un déficit de cuatro vacantes entre los puestos de mozo y expendedor en las sucursales, aunque la problemática mayor se concentra a nivel nacional, donde estiman más de 600 plazas vacantes.

García Paredes puntualizó que “hubo una ‘boletinación’ unilateral de plazas, varias de ellas inexistentes, y la asignación irregular de salarios, en perjuicio de trabajadores sindicalizados y en beneficio de un grupo cercano a la administración”. Por ello, demandan que el proceso se realice conforme a lo que establece el contrato colectivo.

Las sucursales de Puebla permanecen cerradas, sin atención al público, mientras los trabajadores realizan guardias fuera de los establecimientos.

El dirigente sindical agregó que hay un segundo emplazamiento a huelga por revisión salarial, que vence el 18 de octubre.

En el mismo, los trabajadores exigen un incremento salarial de 10 por ciento, argumentando que con dicha proporción podrían enfrentar los aumentos de la canasta básica.

El conflicto amenaza con agudizarse si no se resuelven ambas demandas, agregando tensión a una relación laboral marcada por la desconfianza y las interpretaciones divergentes del convenio colectivo.

El contexto de la huelga es complejo: la organización sindical advierte que la administración de Monte de Piedad pretende liquidar el contrato colectivo de trabajo y despedir empleados, lo que ya derivó en la huelga de 2024 que duró un mes.

Los antecedentes y la falta de cumplimiento de los acuerdos han elevado el nivel de exigencia de los trabajadores.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo un llamado para retomar el diálogo, mientras las banderas rojinegras ondean en las sucursales afectadas, reflejando la firmeza del movimiento sindical y el reclamo de respeto a sus derechos laborales.