Huelga en instalaciones de Amazon en EU días antes de Navidad

Afp

Nueva York. A pocos días de la Navidad, comenzó este jueves una huelga en varias instalaciones de Amazon en Estados Unidos, en reclamo de aumentos salariales, anunció un comunicado del sindicato de los trabajadores en conflicto con la gigante de comercio en línea.

La medida comenzó a regir a las 11 GMT de este jueves tras el rechazo de la dirección de la empresa de negociar con miles de empleados, informó el sindicato The Teamsters en su sitio de internet. Este gremio representa a los choferes de camiones de transporte de mercaderías y reprocha a Amazon que no lo reconozca y no negocie con sus delegados.

El sindicato señaló que unos 10 mil empleados se le unieron para reclamar aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo en Amazon.

“Si vuestro envío se ve retrasado en las fiestas, pueden quejarse con la insaciable codicia de Amazon. Le dimos a Amazon una fecha límite clara para sentarse a negociar y actuar como se debe con nuestros afiliados. La ignoraron”, declaró el dirigente Sean O’Brien en una nota.

El movimiento de huelga afectaría a instalaciones en las ciudades de Nueva York, Atlanta (Georgia), San Francisco (California) y Skokie (Illinois).

Las ramas locales del sindicato comenzaron a instalar piquetes en cientos de centros de acopio y distribución de Amazon en todo el país, según The Teamsters.

El año pasado Amazon tuvo una ganancia neta de 30 mil millones de dólares sobre una facturación de 575 mil millones.

