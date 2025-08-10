Domingo, agosto 10, 2025
En presunto ataque directo asesinan a joven en Huehuetlán el Chico

Calle Morelos, barrio Guadalupano, fue acordonada tras el ataque en Huehuetlán el Chico
Foto de archivo: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Alrededor de las 10 de la noche del sábado, un joven identificado como Cristian Vázquez, alias “El Kity”, de 25 años, fue asesinado a balazos en la calle Morelos, barrio Guadalupano, en Huehuetlán el Chico.

Según testigos, Vázquez circulaba en su motocicleta acompañado de otro hombre cuando fueron interceptados por al menos un individuo a bordo de otra motocicleta, quien abrió fuego en repetidas ocasiones contra el joven.

Cristian Vázquez cayó sobre el asfalto, quedando tendido con múltiples heridas de arma de fuego. Su acompañante, cuya identidad no ha sido revelada, también resultó lesionado por los disparos.

Tras la agresión, vecinos de la calle Morelos alertaron al número de emergencias 911. Minutos después, agentes de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al lugar, donde confirmaron que Vázquez ya no presentaba signos vitales.

El acompañante recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un hospital de la región; aunque las autoridades no han precisado a qué nosocomio, se informó que su estado de salud es estable.

La zona fue acordonada por policías municipales en espera de peritos criminalistas de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE).

Horas más tarde, los peritos efectuaron el levantamiento del cuerpo y realizaron las primeras diligencias. Con base en testimonios recabados, las autoridades investigan el caso bajo la línea de un presunto ataque directo.

