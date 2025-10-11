Se complica acceso a Huauchinango por vía terrestre; señal de Internet y energía eléctrica fallan

Los accesos a la región de Huauchinango desde la capital de Puebla se encuentran detenidos o a vuelta de rueda desde ayer, no sólo por los tramos dañados en las vías federales y de cuota, sino por el tránsito intermitente en la Autopista México–Tuxpan, donde filas de kilómetros de vehículos —principalmente de carga— esperan a que se despejen los tramos afectados por derrumbes provocados por las lluvias.

Algunos viajantes han optado por caminos alternos, pero la circulación también es lenta y se detiene por horas, debido a que pobladores cierran tramos por temor a que el flujo inusual de autos provoque más deslaves.

Las autoridades han pedido a la población abstenerse de viajar al área afectada hasta nuevo aviso. En este momento, se privilegia el paso de maquinaria pesada y caravanas de apoyo oficial hacia la zona perjudicada por el meteoro.

Periodistas del Sistema de Información y Comunicación del gobierno estatal reportaron que intentaron regresar de Huauchinango el viernes por la noche, pero les fue imposible salir por la Autopista México–Tuxpan hacia Puebla.

Los problemas de comunicación no se limitan a las carreteras: también hay fallas en el suministro eléctrico y señales intermitentes de telefonía e Internet. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja desde ayer para restablecer el servicio.

Se espera que el gobernador Alejandro Armenta Mier realice una nueva visita este sábado a la zona devastada.

Cierres carreteros

Las intensas lluvias provocadas por un disturbio tropical ocasionaron severas afectaciones en la Sierra Norte de Puebla, particularmente en las vías que conectan hacia el municipio de Huauchinango.

De acuerdo con reportes de la cuenta oficial de AUNETI, la Autopista México–Tuxpan permanece cerrada en ambos sentidos debido a deslaves y caída de árboles, lo que ha obligado a suspender el tránsito vehicular en distintos puntos.

El organismo informó que existe un alto total en el kilómetro 140+400, a la altura del túnel de Huauchinango, con dirección a Tuxpan, por labores de retiro de árboles y acumulación de lodo. Como medida preventiva, se recomienda utilizar el entronque Huauchinango, en el km 140+200, como ruta alterna hacia el Golfo de México, aunque los desplazamientos son lentos y pueden detenerse por horas.

En un comunicado adicional, AUNETI confirmó que no hay circulación en el tramo Necaxa–Tihuatlán, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó el restablecimiento parcial de la circulación en el km 130+300 de la carretera Puebla–Teziutlán. Persisten cierres totales en los km 162+240 y 162+600 de la México–Tuxpan, así como en el km 127+140 de la Pachuca–Tuxpan, además de cierres parciales en los tramos Pachuca–Tuxpan y Teziutlán–Nautla.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales, debido a que las condiciones climatológicas continúan siendo inestables en la región norte del estado.

Recordaron que la Autopista México–Tuxpan no es operada por CAPUFE, por lo que las consultas deben realizarse a los números de atención de la concesionaria MRO Golfo Centro (800 433 0433) o de la Guardia Nacional Carreteras (088).

