Huastecos calientes

Desde hace unas semanas he visto que una publicación sobre el incesto y la homosexualidad entre los huastecos prehispánicos ha circulado en Facebook, generando todo tipo de comentarios. Lo curioso del asunto, es que dicha publicación retoma fragmentos de un artículo publicado en la revista Arqueología Mexicana, número 79, correspondiente a 2006, escrito por el investigador de la UNAM Patrick Johansson (no, no tiene nada que ver con Scarlett… ¿o sí?) intitulado “Erotismo y Sexualidad entre los Huastecos”. En la página de la revista se puede leer un extracto del artículo, justo lo que aparece en la publicación de Facebook. Ahí, Johansson nos deja ver algunas cuestiones en torno a la sexualidad de esta emblemática comunidad de origen maya, separada de la región maya por razones que a la fecha no se pueden explicar, y que, según leemos en el artículo, tenían “mala” fama entre los mexicas, cosa que los europeos no tardaron en enfatizar. “Considerados por los conquistadores como el pueblo ‘de peores costumbres de todas las provincias de la Nueva España’ -afirma Johansson-, los huastecos de la región de Pánuco tenían fama de libidinosos, concupiscentes y crueles. Sin embargo, el análisis cuidadoso de las manifestaciones de su erotismo revela el carácter ritual de prácticas profundamente arraigadas en la naturaleza del hombre (…) Como en otros aspectos de las culturas mesoamericanas, la visión de los conquistadores y la interpretación de los hechos que ven (o creen ver) están distorsionados por una mala percepción y por la incomprensión. Bernal Díaz del Castillo expresa en estos términos lo que le contaron sus compañeros y algunos informantes indígenas: Eran todos sométicos, en especial los que vivían en la costa y tierra caliente. […] tenían excesos carnales hijos con madres y hermanos con hermanas y tíos con sobrinas, halláronse muchos que tenían este vicio de esta torpedad; pues de borrachos no les sé decir de tantas suciedades que entre ellos pasaban (Díaz del Castillo, t. III, p. 230). (…) En cuanto a las fuentes en náhuatl, señalan lo siguiente: In imitlacauhca in cuexteca: in oquichtin amo momaxtlatiaya, mazo nelihui in cenca onca cuachtli (Códice Florentino, lib. X, cap. 29). (…) ‘El defecto de los huastecos (es) que los hombres no llevan taparrabo aunque en verdad (entre ellos) hay muchas mantas’”. He ahí la “mala fama” de los huastecos, hoy autodenominados Teenek, por cierto. Johansson afirma, que aquello que parecía escandaloso para todos los contemporáneos de estos grupos, incluso los recién llegados europeos, derivaba de una mala interpretación de esas prácticas, pues la sexualidad y muchas de sus expresiones, incluso las incestuosas u homosexuales, pertenecían al ámbito de lo ritual. Claro está que tanto Johansson, como otros investigadores antes y después que él, justifican esas “prácticas” al caracterizarlas de rituales o simbólicas, quitando de esa manera la pátina que pudieran tener a ojos de los mexicanos actuales. En una de esas publicaciones de Facebook, uno de mis colegas mayistas, Rafael Hernández Flores, comentó lo siguiente: “¿Y si todo sería ritual? A veces me parece que se exagera al quererle encontrar un sentido simbólico a todo; parece ser el otro extremo de la visión cristiana que calificaba todo como pecado”. Coincido plenamente con su cuestionamiento, no solamente porque no todo en el ámbito previo a la llegada de los europeos era ritual, sino porque no me parece que debamos estar justificando prácticas de la vida cotidiana de estas comunidades simplemente porque a nosotros o a sus contemporáneos no nos parecían “correctas”.

De hecho, como lo he mencionado en otras entregas, es necesario ya que nos empecemos a cuestionar una enorme cantidad de afirmaciones, categorías, hipótesis, pareceres y generalidades que se han aventurado, con mayor o menor investigación y tino, al describir a los pueblos que habitaban estos territorios antes de la llegada de los europeos. Por ejemplo, categorías como Mesoamérica, Oasisamérica, Aridoamérica; la clasificación temporal en Preclásico, Clásico, Postclásico; la idea de “Estado Mesoamericano” que nos lleva a tantas lecturas erróneas de la vida sociopolítica y religiosa de estos pueblos; las ideas de Arte, Filosofía, Literatura, Danza y un largo etcétera, que no han hecho otra cosa que encasillar expresiones terriblemente complejas que, no en pocas ocasiones, llevaban fusionadas varias de estas llamadas “artes y humanidades”, sin que siquiera pensaran que lo estaban haciendo. Por supuesto, la sexualidad es una de esas prácticas que necesitamos discutir, pero no sólo para poder comprender a estas personas de un pasado tan remoto, sino para vislumbrar, de paso, cómo es que nosotros nos colocamos frente a nuestra sexualidad. En efecto, si nos fijamos bien, el problema no es de ellos, es de nosotros. Para empezar, vale la pena preguntarse ¿por qué se retoma una publicación tan vieja? ¿Tendrá algo que ver con el indiscutible avance de las comunidades LGBTTTIQ+ en las discusiones públicas? Porque si nos fijamos en foros, en espacios de la red, en nuestros grupos de guats, vamos a encontrar muchos mensajes a favor y en contra de estos grupos. Sea como sea, gracias a que se retoma esta publicación puedo plantear en este espacio algunos aspectos importantes.

Primero que nada, pienso que la sexualidad humana -y de otras especies, dicho sea de paso- estaba integrada a la vida ritual y cotidiana de las comunidades preeuropeas de nuestro continente. Por ejemplo, Manuel Alberto Morales Damián, en su texto “Árbol adentro: la sustancia del cosmos” (2006), publicado en la revista Cuicuilco de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, afirma que “Dentro de la cosmovisión maya los líquidos dentro del árbol, que en ocasiones vemos correr al exterior de la corteza o en las hojas, han sido asimilados al agua, la sangre, la leche o el semen; es decir, se les considera sustancias asociadas con la vida, la fuerza y la procreación”. Como vemos, sustancias tan relevantes para la vida estaban en su vida cotidiana e indudablemente pertenecían a los ámbitos rituales. El asunto es que el pensamiento occidental, de ascendencia claramente judeo cristiana, separa la sexualidad de la vida misma y la coloca dentro del ámbito del pecado. Ya no digamos esas otras prácticas que se escapan de lo “normal”, como nos menciona Michel Foucault en su libro “Historia de la Sexualidad I. La Voluntad de saber”, “Toda esa atención charlatana con la que hacemos ruido en torno de la sexualidad desde hace dos o tres siglos, ¿no está dirigida a una preocupación elemental: asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales, en síntesis: montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora? (…) ¿acaso la puesta en discurso del sexo no está dirigida a la tarea de expulsar de la realidad las formas de sexualidad no sometidas a la economía estricta de la reproducción: decir no a las actividades infecundas, proscribir los placeres vecinos, reducir o excluir las prácticas que no tienen la generación como fin? A través de tantos discursos se multiplicaron las condenas judiciales por pequeñas perversiones; se anexó la irregularidad sexual a la enfermedad mental; se definió una norma de desarrollo de la sexualidad desde la infancia hasta la vejez y se caracterizó con cuidado todos los posibles desvíos; se organizaron controles pedagógicos y curas médicas; los moralistas pero también (y sobre todo) los médicos reunieron alrededor de las menores fantasías todo el enfático vocabulario de la abominación: ¿no constituyen otros tantos medios puestos en acción para reabsorber, en provecho de una sexualidad genitalmente centrada, tantos placeres sin fruto?” En efecto, como dice Rafael Flores Hernández, “no le veo problema en pensar que tuvieran sexo por el puro placer y ya está”. ¿Para qué perpetuar la discriminación ahora desde el conocimiento histórico?

Y voy más allá: ¿qué tanto esas clasificaciones generadas por los europeos cronistas y por los informantes mexicas que las asumían, quizá con el afán de agradar a los europeos, no eran terriblemente inexactas para describir la riqueza de expresiones en las diferentes regiones y poblaciones de nuestro territorio? ¿Forzosamente lo normal de nuestra época ha de ser lo normal de esa, es decir, existían conceptos como heterosexual y homosexual? Y para el caso, ¿qué es lo normal en nuestra época? Ya estoy escuchando a beatos y beatas, machos y machas, todos bien cristianizados, bien occidentalizados, pro reproduccionistas, diciendo que lo normal es hombre- mujer y todo lo demás es pura perversión. ¿No seremos nosotros los perversos que vemos perversidad en todo lo que es aparentemente diferente a nosotros? Tal como Foucault afirma en el libro “Historia de la Sexualidad 3. La inquietud de sí”, al referirse a los griegos: “…la noción de homosexualidad es muy poco adecuada para recubrir una experiencia, formas de valorización y un sistema de cortejo tan distinto del nuestro. Los griegos no oponían, como dos elecciones exclusivas, como dos tipos de comportamiento radicalmente distintos, el amor del pro¬ pio sexo y aquel del otro. Las líneas divisorias no seguían semejante frontera. Aquello que oponía a un hombre temperante y dueño de sí mismo de aquel que se daba a los placeres era, desde el punto de vista de la moral, mucho más importante de lo que distinguía entre sí a las categorías de placeres a los que uno podía consagrarse por entero. Tener costumbres relajadas era no saber resistirse a las mujeres ni a los muchachos, sin que lo uno fuera más grave que lo otro”. Igual que con los griegos, explicar comportamientos, concepciones, ritualidades, gustos y disgustos, conlleva el despojarnos de juicios y prejuicios, con independencia de si queremos destruir su imagen -como tanto hispanófilo negacionista busca a últimas fechas- o de justificarles vía la ritualización de todo aquello que pensamos, en nuestro fuero interno, como algo no apropiado.

Y uno pensaría, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Es decir, ¿para qué ocupo mi columna en algo que pudiera resultar banal en estos momentos? Pues porque la normalización de estas categorías trae como consecuencia la discriminación que sigue existiendo el día de hoy debido a que nuestro patriarcado, ese sí bien occidental y traído por los europeos, se defiende con ahínco y de la peor manera. Baste ver los indicadores de crímenes de odio perpetrados contra personas de LGBTTTIQ+, en especial con la comunidad Trans. Por su fuera poco, en un foro creado por un docente tamaulipeco en el que compartió un fragemento del artículo de Johansson, vemos a través de los comentarios que los oriundos de esa zona se lamentan de esa “mala fama” que tenían los huastecos y, por ende, ellos por ser herederos de esas comunidades. Por tanto, se asume como buena la versión creada por cronistas e informantes y no se analiza todo lo que dice Johansson sobre la veracidad o no de esas fuentes. ¿En verdad los mexicas eran tan recatados?; ¿en verdad los huastecos eran tan calientes? Puede que sí. ¿Y cuál es el problema? Al contrario, ¡qué rico que una sociedad hubiera sido tan abierta y libre con todas sus expresiones humanas! De hecho, para ser justos, hay que decir que vivían a través de su cosmovisión, tan válida como la de cualquier otra comunidad de la región o del mundo.