Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasEstado

El PAN no puede criticar el tema de seguridad, hizo de Puebla el primer lugar de robo de combustible: Armenta

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó un fuerte señalamiento contra el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, acusando a sus anteriores administraciones de haber convertido a Puebla en el “primer estado huachicolero del país”

El pronunciamiento surgió en respuesta a la solicitud de diputados panistas para que comparezca el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Sánchez González.

En un tono desafiante, Armenta Mier recordó que, durante los gobiernos del PAN, secretarías clave y la policía judicial presuntamente “protegían y custodiaban a los huachicoleros”.

“Que no se les olvide que Puebla fue el primer estado huachicolero del país durante la administración panista. Y así tenemos muchos argumentos”, arguyó.

Da días de plazo para preparar argumentos

Alejandro Armenta no solo defendió a su secretario de Seguridad, sino que elevó el tono político al retar abiertamente a los diputados del PAN a prepararse con argumentos sólidos.

Podría interesarte: Puebla, cuarto lugar nacional en decomiso de huachicol 

En ese sentido, el mandatario anunció que les dará “unos días” para que reúnan información y puedan confrontar la gestión actual de la Cuarta Transformación (4T) en materia de seguridad.

“Les vamos a dar unos días para que se preparen y tengan argumentos, porque tenemos con qué dejar en claro cómo gobierna la 4T en Puebla y cómo gobernaron ellos”, declaró, tras señalar que la intención es contrastar las estrategias de gobierno.

Respecto a la petición de comparecencia de Francisco Sánchez González, el gobernador dijo que la decisión será valorada. 

Sin embargo, enfatizó que, si bien el PAN está en su “lógica de cuestionar” como oposición, la actual administración tiene “muchos argumentos” para debatir sobre la situación de seguridad que se recibió y la labor actual.

La acusación del gobernador reactivó el debate sobre la seguridad y el combate a la delincuencia en Puebla, poniendo el foco en los antecedentes históricos de la administración pública en el estado.

Consulta: Queman camión estacionado en el sur de Atlixco: frente a oficinas locales del PAN y en los alrededores del Campus BUAP

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Advierten científicos que el orbe está por entrar en la era de los huracanes categoría 6

La Jornada -
Tras arrasar Jamaica y Cuba, el huracán Melissa se interna en el Atlántico, y algunos científicos advierten que ya estamos entrando en la era...
Ciencia y tecnología

Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

La Jornada -
California. Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla suma 90 tiendas como puntos de auxilio para mujeres víctimas de acoso; van ocho casos atendidos

Patricia Méndez -
En la capital poblana, 90 tiendas de conveniencia forman parte del programa “Punto Seguro”, estrategia dirigida a brindar atención inmediata a mujeres víctimas de...
00:00:53

Farfán sale de Museos Puebla para organizar calendario turístico 2026: Armenta

Paula Carrizosa -
A media tarde de este jueves 6 de noviembre, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la salida de la titular del Organismo Público Descentralizado...

Queman camión estacionado en el sur de Atlixco: frente a oficinas locales del PAN y en los alrededores del Campus BUAP

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Durante más de 15 minutos un viejo y olvidado camión de pasajeros ardió total e irremediablemente. Hasta el momento se desconocen las causas...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025