El PAN no puede criticar el tema de seguridad, hizo de Puebla el primer lugar de robo de combustible: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó un fuerte señalamiento contra el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, acusando a sus anteriores administraciones de haber convertido a Puebla en el “primer estado huachicolero del país”.

El pronunciamiento surgió en respuesta a la solicitud de diputados panistas para que comparezca el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Sánchez González.

En un tono desafiante, Armenta Mier recordó que, durante los gobiernos del PAN, secretarías clave y la policía judicial presuntamente “protegían y custodiaban a los huachicoleros”.

“Que no se les olvide que Puebla fue el primer estado huachicolero del país durante la administración panista. Y así tenemos muchos argumentos”, arguyó.

Da días de plazo para preparar argumentos

Alejandro Armenta no solo defendió a su secretario de Seguridad, sino que elevó el tono político al retar abiertamente a los diputados del PAN a prepararse con argumentos sólidos.

Podría interesarte: Puebla, cuarto lugar nacional en decomiso de huachicol

En ese sentido, el mandatario anunció que les dará “unos días” para que reúnan información y puedan confrontar la gestión actual de la Cuarta Transformación (4T) en materia de seguridad.

“Les vamos a dar unos días para que se preparen y tengan argumentos, porque tenemos con qué dejar en claro cómo gobierna la 4T en Puebla y cómo gobernaron ellos”, declaró, tras señalar que la intención es contrastar las estrategias de gobierno.

Respecto a la petición de comparecencia de Francisco Sánchez González, el gobernador dijo que la decisión será valorada.

Sin embargo, enfatizó que, si bien el PAN está en su “lógica de cuestionar” como oposición, la actual administración tiene “muchos argumentos” para debatir sobre la situación de seguridad que se recibió y la labor actual.

La acusación del gobernador reactivó el debate sobre la seguridad y el combate a la delincuencia en Puebla, poniendo el foco en los antecedentes históricos de la administración pública en el estado.

Consulta: Queman camión estacionado en el sur de Atlixco: frente a oficinas locales del PAN y en los alrededores del Campus BUAP