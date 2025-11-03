Lunes, noviembre 3, 2025
NoticiasEstado

Se extiende el huachicol a la Sierra Norte; tomas clandestinas se concentran en Huauchinango y Ahuazotepec: SSP

Yadira Llaven Anzures

El robo de combustible o huachicol a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se extendió a la Sierra Norte de Puebla, siendo los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec donde se concentran el mayor número de tomas clandestinas para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Así lo reveló este lunes Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla.

El funcionario estatal enfatizó que, a pesar de que la extracción ilegal de combustible es un delito de índole federal, el gobierno del estado coadyuva activamente con las instancias federales para combatir esta práctica.

Sánchez González destacó el trabajo coordinado que se lleva a cabo con diversas instituciones de seguridad, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

Informó que en estos operativos también participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

De paso, el titular de la SSP mencionó que existe un operativo liderado por la Marina en la zona donde la actividad ilegal atraviesa el estado, un esfuerzo que lleva siete años en marcha, al cual la Policía Estatal se ha integrado recientemente.

“Esta parte de la Sierra Norte que atraviesa el estado, es zona de un operativo que tiene Marina desde hace siete años y nos sumamos al esfuerzo”, declaró.

Francisco Sánchez señaló que la colaboración busca un “seguimiento puntual” y la reducción de la cantidad de tomas clandestinas. 

Además, indicó que se han realizado reuniones de coordinación con la delegación de la FGR y que la Policía Estatal fue invitada formalmente a formar parte de estos operativos interinstitucionales hace aproximadamente tres meses.

“Nos invitaron a la policía estatal a formar parte de los operativos federales y estamos trabajando para reducir la cantidad de las tomas clandestinas”, comentó.

A pesar de los esfuerzos, reconoció que Huauchinango y Ahuazotepec son, desafortunadamente, los municipios que “encabezan la mayor cantidad de tomas clandestinas”.

Temas

Más noticias

Puebla

Hallan antibiótico que da esperanza contra las superbacterias

La Jornada -
Londres. Un equipo de científicos halló un potente antibiótico que podría ayudar a combatir las infecciones resistentes a los medicamentos causadas por las llamadas superbacterias,...
Ciencia y tecnología

El cometa 3I/Atlas amplía la comprensión del origen, evolución y diversidad del universo

La Jornada -
El seguimiento del cometa3I/Atlas es fruto de una amplia colaboración internacional en la que participan la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA, la Red...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Marina y Sedena intensifican búsqueda de Liam Tadeo con tecnología avanzada en Huauchinango

Yadira Llaven Anzures -
La búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga, el único que permanece como no localizado a un mes de los deslaves provocados por las...

Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla

Isaí Pérez Guarneros -
Durante la madrugada de este lunes, un grupo fuertemente armado, a bordo de dos camionetas, emboscó y atacó a tres elementos de la Policía...

Aprueba Pleno del Congreso cambios en la integración de la Mesa Directiva y Comisiones

La Redacción -
En sesión ordinaria, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la sustitución de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025