Se extiende el huachicol a la Sierra Norte; tomas clandestinas se concentran en Huauchinango y Ahuazotepec: SSP

El robo de combustible o huachicol a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se extendió a la Sierra Norte de Puebla, siendo los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec donde se concentran el mayor número de tomas clandestinas para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Así lo reveló este lunes Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla.

El funcionario estatal enfatizó que, a pesar de que la extracción ilegal de combustible es un delito de índole federal, el gobierno del estado coadyuva activamente con las instancias federales para combatir esta práctica.

Sánchez González destacó el trabajo coordinado que se lleva a cabo con diversas instituciones de seguridad, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

Informó que en estos operativos también participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

De paso, el titular de la SSP mencionó que existe un operativo liderado por la Marina en la zona donde la actividad ilegal atraviesa el estado, un esfuerzo que lleva siete años en marcha, al cual la Policía Estatal se ha integrado recientemente.

“Esta parte de la Sierra Norte que atraviesa el estado, es zona de un operativo que tiene Marina desde hace siete años y nos sumamos al esfuerzo”, declaró.

Francisco Sánchez señaló que la colaboración busca un “seguimiento puntual” y la reducción de la cantidad de tomas clandestinas.

Además, indicó que se han realizado reuniones de coordinación con la delegación de la FGR y que la Policía Estatal fue invitada formalmente a formar parte de estos operativos interinstitucionales hace aproximadamente tres meses.

“Nos invitaron a la policía estatal a formar parte de los operativos federales y estamos trabajando para reducir la cantidad de las tomas clandestinas”, comentó.

A pesar de los esfuerzos, reconoció que Huauchinango y Ahuazotepec son, desafortunadamente, los municipios que “encabezan la mayor cantidad de tomas clandestinas”.