“Desfalco” sería invertir dinero público en financieras de dudosa solidez, revira Domínguez

En el ayuntamiento de la ciudad de Puebla no hay un desfalco, un “hoyo financiero” sería tomar dinero público e invertirlo en financieras de dudosa solidez, reviró el alcalde Adán Domínguez Sánchez, durante la última sesión de cabildo de la administración municipal saliente.

Durante su participación, el alcalde panista afirmó que se han dicho muchas mentiras respecto a la salud financiera del ayuntamiento; sin embargo, se hizo un uso legal y responsable de los recursos para mejorar la calidad de vida, por lo que es un despropósito engañar a la opinión pública.

“Ha quedado claro que se dejará presupuesto necesario. No existe un hoyo financiero. Eso sería tomar dinero público y llevarlo a una institución de dudosa solidez para que después no aparezca”, expuso en alusión al supuesto desfalco de 3 mil 600 millones de pesos del gobierno estatal, invertidos en una financiera por parte de la exsecretaria de Finanzas estatal, Teresa Castro.

Subrayó que tampoco se dejará deuda pública porque el dinero para pagar los pendientes está debidamente presupuestado.

Expuso que el único crédito que solicitó el ayuntamiento por 135 millones de pesos a Banobras fue finiquitado el mes de septiembre de este año, por lo que no se deja ninguna deuda.

“Dejamos cero deuda, el ayuntamiento saliente deja dinero suficiente para cubrir la operatividad y servicios públicos al gobierno entrante para los dos meses y medio que le corresponden”, indicó.

Agregó que la realidad de la ciudad contrasta con la recibida hace tres años cuando el exalcalde, Eduardo Rivera Pérez, asumió el cargo con un municipio abandonado, sin obra pública, ni servicios públicos.

Más tarde, durante un mensaje final al concluir la sesión, Domínguez Sánchez le reiteró a su sucesor José Chedraui su disposición de una entrega-recepción, ágil, eficaz, transparente y legal.

“Los invito a centrar nuestra atención en lo verdaderamente importante. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho”.

Puedes leer: “Es obligación” de Chedraui denunciar “hoyo financiero” en el municipio de Puebla; de lo contrario, sería omiso: Céspedes

Se gastaron el equivalente a la recaudación del predial: Rodríguez

Durante la aprobación del estado de origen y aplicación de recursos al 30 de septiembre de este año, Leobardo Rodríguez Juárez, regidor por Morena, cuestionó el gasto durante los últimos meses de la administración municipal saliente, que a su decir representó la recaudación del impuesto predial de este año.

“Se gastaron el predial anticipado 2025, más de 680 millones. Haciendo un uso abusivo de sus facultades recalendarizaron recursos diciembre, noviembre y del propio octubre para gastárselos en julio, agosto y septiembre. Pero resulta que el 14 de octubre hay una autoridad y el 15 ya hay otra, porque asume José Chedraui. No tenían facultades para gastar dinero que no les corresponde”, indicó.

Destacó que se habla de un “hoyo financiero”, porque el año anterior el gobierno municipal se habría gastado el equivalente a dos prediales anticipados, es decir, el del año inmediato anterior y el de 2023.

“Hablamos de un hoyo financiero porque compraron no sabemos qué con estos 680 millones de pesos. No se si hay responsabilidad o no en este cabildo por aprobar sin revisar la información financiera que aquí se presentó”, expuso.