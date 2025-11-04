Hoy y mañana el Juzgado Civil de Huauchinango será sometido a revisión por el Consejo de la Judicatura

Este martes y mañana se practicará la Visita de Supervisión Ordinaria en el Juzgado Civil de Huauchinango, la cual estará a cargo del abogado Amadeo Fuentes Añorve, actual consejero titular de la Segunda Ponencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien en el pasado se desempeñó como juez civil en esa misma sede judicial.

Debido a su paso por el Juzgado Civil de Huauchinango, Fuentes Añorve conoce personalmente a varios de los trabajadores del tribunal, lo que pondría en duda la imparcialidad para actuar con plena objetividad en la recepción de quejas y denuncias contra empleados de dicha instancia, manifestaron abogados de la región a La Jornada de Oriente.

Por lo pronto, ha trascendido que ya existen quejas formales contra la jueza Ana Karen González Arenas, así como contra otros trabajadores del tribunal, por diversas irregularidades.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla lleva a cabo inspecciones periódicas en los juzgados con el propósito de evaluar su correcto funcionamiento y el desempeño de sus integrantes, conforme a los lineamientos establecidos por dicho órgano.

De acuerdo con el Reglamento para la Práctica de Visitas a los Tribunales del Estado de Puebla, estas inspecciones se realizan de forma programada en calendarios semestrales o anuales, y forman parte del sistema de control y supervisión interna del Poder Judicial.

Durante la diligencia, el Consejero Visitador, debidamente identificado, informa al titular del juzgado sobre el objeto y alcance de la revisión, que incluye la verificación de procedimientos, tiempos de atención, manejo de expedientes y conducta institucional del personal jurisdiccional.

Una vez concluida la visita, los resultados permanecen en reserva hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura determine las acciones o medidas correspondientes. Estas inspecciones, según la normativa, buscan garantizar transparencia, eficiencia y apego a la legalidad en el ejercicio de la función judicial.