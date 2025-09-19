Viernes, septiembre 19, 2025
Hoy Segundo Simulacro de Sismo; Puebla participa con 15 mil inmuebles: Segob

Yadira Llaven Anzures

Este viernes 19 de septiembre, en punto de las 12 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional en Puebla, ejercicio en el que se activará la Alerta Sísmica, a 40 años del terremoto de 1985.

La entidad poblana participa activamente con más de 15 mil inmuebles registrados, entre hospitales, escuelas y edificios públicos, informó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.

El simulacro se realizará sobre la hipótesis de un sismo magnitud 8.1 epicentro, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Por primera vez, el alertamiento también se hará vía telefonía celular a más de 80 millones de usuarios en todo el país de manera simultánea y 14 mil 491 altavoces.

Además, de la difusión del mensaje de alerta mediante radio, televisión, redes sociales y postes de multialertamiento, con el fin de alcanzar al mayor número posible de personas.

Esto es resultado de un trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, Altán Redes, AT&T y Telcel. A partir de esta fecha, el alertamiento móvil será permanente y se utilizará para otros riesgos naturales.

El objetivo principal de este simulacro es garantizar que la población reciba la alerta sísmica en tiempo real, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y contribuyendo a reducir riesgos y salvar vidas.

El Gobierno del estado llamó a la ciudadanía a participar activamente, pues estos simulacros fortalecen la coordinación entre instituciones y sociedad, además de permitir la identificación de áreas de mejora en la gestión del riesgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, a 40 años del terremoto de 1985, “hay mejores condiciones” para hacer frente a este tipo de fenómenos, no sólo por el sistema de alerta sísmica, sino porque se han endurecido las normas de construcción de edificios e inmuebles para hacerlos más resistentes a sismos de determinada magnitud.

